La serie española que encabeza lo más visto en HBO Max en 2021

En unos días en los que El día de la bestia se convierte en uno de los grandes títulos de visionado obligatorio para la Navidad, Álex de la Iglesia cuenta con una nueva alegría en su trayectoria profesional. 30 monedas, la serie creada por el director bilbaíno en 2020, se ha convertido en la ficción más visto en HBO Max en España. Un éxito que el realizador y sus protagonistas han compartido a través de las redes sociales.

HBO Max anunciaba que en el top 3 de los contenidos más vistos este año en la plataforma 30 monedas ocupaba el primer lugar, seguida de la serie El cuento de la criada y la película La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

TOP 3 🏆 Lo más visto del año en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/FNGsxLWFo2 — HBO Max España (@HBOMaxES) December 17, 2021

30 monedas llegaba a HBO en 2020, antes de que HBO Max aterrizara en España el pasado 26 de octubre. La ficción se colaba así estos meses en innumerables listas de las series mejor consideradas, donde las 30 monedas por las que Judas traicionó a Jesucristo se convertían en el eje de la lucha entre el bien y el mal. La serie de fantasía contaba con la presencia de actores de la talla de Eduard Fernández, Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre. Este último celebraba el nuevo éxito de la serie a través de sus redes sociales.

A la espera de que Álex de la Iglesia estrene su nueva película Veneciafrenia, que recibía una gran acogida en el marco del pasado festival del Sitges 2021, el cineasta también ha querido festejar las grandes cifras de 30 Monedas, que contará con una segunda temporada próximamente.

Entre los rumores de los nuevos capítulos suena con fuerza el fichaje de Najwa Nimri, después de triunfar como la inspectora Alicia Sierra en La casa de papel. Un runrún que el propio director dejaba en el aire: "No spoilers. No puedo afirmar ni confirmar nada, no tengo permiso de HBO Max, pero algunas cosas no son ciertas, otras, evidentemente sí".

