La octava temporada de 'Outlander' será la última

El viaje en el tiempo de una enfermera de los años 40 a 1743, donde conoce a un apuesto guerrero escocés, ha conducido a uno de los romances más seguidos a la vez longevos de la historia de la televisión. Ronald D. Moore desarrolló la serie para Starz partiendo de las novelas de Diana Gabaldon y reclutando como protagonistas a Caitriona Balfe y Sam Heughan, prolongándose en la cadena hasta las siete temporadas. De cara al estreno de la séptima este verano el fandom cobijaba dudas de qué ocurriría a posteriori, pero afortunadamente Starz acaba de anunciar que Outlander tendrá octava temporada. Eso sí, será la última, y constará de menos capítulos de lo habitual.

Normalmente Outlander se ha integrado de 16 episodios a cada tanda, pero en Starz han juzgado que 10 serán suficientes para llevar la historia de Claire Randall y Jamie Fraser a su final. La octava temporada adaptará la novela Escrito con mi sangre en el corazón, octava entrega de la saga literaria a su vez que Gabaldon publicó en 2014: curiosamente el mismo año en que Outlander inició su andadura. En este tiempo Gabaldon ha podido publicar otro libro y ahora prepara otro para terminar con la historia del todo, por lo que a Outlander le va a terminar ocurriendo como a Juego de tronos, llegando a su fin en las páginas después de en el audiovisual que lo adaptaba. Es una noticia agridulce, que por otra parte se vincula con un anuncio más optimista.

Y es que al mismo tiempo de fijar una final para Outlander Starz ha dado luz verde a Outlander: Blood of my Blood (“Sangre de mi sangre”), que sería una precuela. En los últimos tiempos la cadena tanteaba realizar una precuela sobre los padres de Jamie, Ellen MacKenzie y Brian Fraser, y finalmente lo ha confirmado en vísperas de que termine la serie madre. Gabaldon se mantendrá como asesora y Matthew B. Roberts, guionista habitual de Outlander, ejercerá de guionista. La primera temporada de Blood of my Blood constará por otra parte de 10 episodios, al igual que la última entrega de Outlander.

La serie, que aún no ha confirmado reparto, narrará “una historia de amor que explora hasta dónde puede llegar una persona para encontrar el amor en una época donde el amor es considerado un lujo, donde los matrimonios se realizan estratégicamente buscando el beneficio político o económico”.

