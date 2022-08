De 'Outlander' a una pandemia: Sam Heughan, el elegido para la película del videojuego 'Days Gone'

El buen rendimiento de Uncharted (entretenida aunque se le podría haber sacado mejor partido) en la taquilla internacional guía el camino de Sony para continuar con las adaptaciones de videojuegos. Con esperados proyectos en el horizonte como la serie basada en The Last of Us, que llegará a HBO, ha trascendido que a la lista se añadirá una versión cinematográfica de Days Gone para la que se piensa en Sam Heughan, rostro de Outlander, como protagonista.

Desarrollado por Bend Studio, Days Gone se lanzó en abril de 2019 para PlayStation 4, se adscribía al concepto de mundo abierto y acontecía en un contexto posapocalíptico tras una pandemia global (tema que ahora remueve más) en el que los supervivientes sufren la amenaza de hordas de engendros, unas criaturas feroces. La acción transcurre en Estados Unidos, en el noroeste del Pacífico, y se centra en Deacon St. John, un motero cazarrecompensas inmerso en el dolor y la pérdida.

Una propuesta con potencial para la gran pantalla que, como ha señalado Deadline, contará con un guion de Sheldon Turner, que compartió con Jason Reitman nominación al Óscar por Up in the air y en cuya trayectoria aparecen también La matanza de Texas. El origen y El clan de los rompehuesos. La producción corre en parte a cargo de Jennifer Klein y del propio Turner.

Heughan daría vida al mencionado motero superviviente en ese mundo destrozado. El actor escocés, popular por encarnar a Jamie Fraser en la serie de amor y viajes en el tiempo Outlander, tiene en su historial El espía que me plantó, fallida comedia con Mila Kunis y Kate McKinnon, y Bloodshot, salvable adaptación de otro videojuego (no tan floja como se dijo) en la que se medía con Vin Diesel.

