La muerte de un caballo en el rodaje de 'La edad dorada' pone en pie de guerra a PETA

PETA, acrónimo de People for the Ethical Treatment of Animals, es la organización que históricamente se ha encargado de velar por el bienestar de los animales en las producciones de Hollywood. En ese sentido, HBO es una compañía muy criticada, luego del escándalo que hizo presa de Luck hará unos 10 años. La serie protagonizada por Dustin Hoffman y producida por Michael Mann desarrollaba su historia entre hipódromos y carreras de caballos, y fue cancelada tras una única temporada al descubrirse que habían muerto tres caballos durante el rodaje. “Los accidentes desgraciadamente ocurren, es imposible garantizar que no ocurran en el futuro”, declararon entonces desde HBO.

Ahora la cadena afronta una polémica similar, en torno a La edad dorada. Originalmente The Gilded Age, estrenó su primera temporada este mismo año, logrando éxito de público y crítica suficiente como para que HBO la renovara por una segunda. Desarrollada por Julian Fellowes, creador de Downton Abbey, y protagonizada por Christine Baranski, Carrie Coon o Cynthia Nixton, se centra en el Nueva York de 1882, requiriendo un complejo aparato de producción que también pasa por la aparición de caballos. Según ha llegado a oídos de PETA, durante la grabación de la segunda temporada ha muerto uno de ellos, así que la organización ha exigido que se inicie una investigación interna.

Según recoge IndieWire, poco después de la reclamación de PETA HBO ha confirmado la muerte del caballo. “HBO lamentó enterarse de que el 28 de junio, durante el rodaje en set de La edad dorada, un caballo se desplomó y murió, probablemente por causas naturales según el estudio preliminar de un veterinario”, declara en un comunicado. “La seguridad y el bienestar de los animales en todas nuestras producciones es una prioridad absoluta, y los productores de La edad dorada trabajan con American Humane para garantizar el pleno cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Siguiendo las recomendaciones, el caballo fue transportado a un centro para practicarle una necropsia completa. Sus resultados están pendientes”. Pero para PETA no es suficiente.

Courtney Penley, coordinadora del organismo, pide en nombre de PETA que “HBO confirme la muerte, lleve a cabo una investigación interna inmediata sobre el incidente, y responsabilice a la parte o partes que permitieron que ocurriera". “Por último pedimos que se tomen medias para que no vuelva a ocurrir algo similar”. En su carta propia, también ha recordado lo ocurrido con Luck. “Esperábamos que HBO hubiera aprendido algo de esa experiencia: los caballos no son material de atrezo. Son animales sensibles que pueden asustarse fácilmente y deben acostumbrarse gradualmente a las condiciones cambiantes de plató”.

PETA añade que no deberían utilizarse caballos en estas producciones si no se cuenta con un especialista en comportamiento equino.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.