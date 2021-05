“La espera merecerá la pena”: Maya Hawke sobre la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

La crisis del coronavirus ha golpeado con especial dureza el rodaje de la cuarta temporada de Stranger Things. Antes de que el COVID-19 exigiera su suspensión y el equipo se marchara a casa, a la serie de Netflix le había dado tiempo a lanzar un enigmático teaser con la reaparición de Hopper (David Harbour) en un campo de trabajo ruso. Una vez la producción se reanudó tuvimos varias declaraciones de sus protagonistas insistiendo en lo “muy oscura” que iba a ser esta temporada (toda una tradición en la serie), combinadas con fichajes jugosos como el de Robert Englund (famoso por encarnar a Freddy Krueger en la saga Elm Street) o la reciente publicación de un nuevo avance.

Este último dejaba caer la posibilidad de que la cuarta temporada de Stranger Things estuviera llena de flashbacks de los días de Once (Millie Bobby Brown) en el laboratorio de Hawkins. Maya Hawke, la incorporación más aplaudida de la tercera entrega al encarnar a Robin Buckley, no ha hecho referencia a este aspecto durante su entrevista con Collider, pero ha querido tranquilizar al público ante la enorme espera que está antecediendo los próximos capítulos. “No puedo confirmarte cuando terminamos de rodar, pero sí decir que (aunque ha sido una eternidad y hemos tenido mucho tiempo), va a ser algo increíble gracias al nivel de esfuerzo interés y detalle que los Duffer han puesto en la producción”.

Los hermanos Duffer, según Hawke, habrían aprovechado el parón por coronavirus experimentado en 2020 para reescribir el libreto y mejorar partes del mismo, en una ventaja temporal también aprovechada por otros miembros del equipo. “Han podido trabajar más en los guiones, y los intérpretes hemos tenido más tiempo para pensar en nuestros personajes. Estoy muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo, y deseando que los fans vean esta temporada. Ha sido una larga espera, pero merecerá la pena”, concluye la actriz, sin llegar a pronunciarse sobre los rumores de que Stranger Things 4 no llegaría a Netflix hasta 2022.

El reciente teaser no daba nueva información sobre ello, pero ha sido objeto de una enigmática reacción por parte de David Harbour. En lo que podría ser una pista de por dónde irá el argumento de la serie, el intérprete de Hopper ha compartido el avance en su perfil de Instagram junto a un fragmento de la letra de Somewhere over the rainbow, icónica canción aparecida en El mago de Oz. ¿Qué tiene que ver esto con la serie? Pues, probablemente, es una referencia a la sala Arcoiris en la que Once pudo jugar con sus hermanos cuando estaba internada en el laboratorio, insistiendo en esta idea de que Stranger Things revisará rincones del pasado de su protagonista que desconocíamos.