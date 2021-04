La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ podría no estrenarse hasta 2022

Han pasado lo que parecen siglos desde que Netflix estrenó la tercera temporada de Stranger Things en julio de 2019. Vale, en realidad han sido menos de dos años, pero tener una pandemia de por medio y saber lo mucho que el rodaje se ha alargado a causa de ella contribuye a que el nutrido fandom de la serie se esté mordiendo las uñas. Cuando Stranger Things retomó el rodaje el pasado mes de octubre ya habíamos visto un enigmático teaser en torno al regreso de Hopper (David Harbour), y sus responsables anunciaron que la intención era que los capítulos pudieran ver la luz a finales de 2021. Algo que parece que no va ser posible.

Finn Wolfhard, intérprete de Mike Wheeler, estuvo charlando recientemente con los fans y fue preguntado por la fecha del regreso de Stranger Things. “¿La cuarta temporada? Debería estrenarse en algún punto del año que viene, espero”, respondió. Casi al mismo tiempo, Netflix anunció oficialmente que las nuevas temporadas de The Witcher, You y Cobra Kai llegarían al catálogo en el último trimestre de 2021, y Stranger Things no estaba entre los títulos mencionados. De modo que sí, parece que los hermanos Duffer no han contado con el tiempo suficiente para que la cuarta temporada sea estrenada este año.

El margen frente a la tercera se convertirá en el mayor lapso que ha atravesado la serie, mientras las noticias sobre su nueva andanada se mantienen más o menos constantes. El detalle más interesante con el que parece partir es el fichaje de Robert Englund (intérprete de Freddy Krueger) en un enigmático papel, mientras que el propio Wolfhard ha asegurado con anterioridad que esta temporada será “la más oscura que jamás se ha hecho”. Joe Keery, otro miembro del reparto, se manifestó en la misma sintonía: “Sé que lo digo todos los años, pero esta temporada será definitivamente mucho más aterradora”.

En lo que la cuarta temporada de Stranger Things va tomando fuerza, puedes ver a su principal protagonista Millie Bobby Brown en el rotundo éxito de taquilla Godzilla vs. Kong, así como en Enola Holmes dentro del catálogo de Netflix. Esperemos que la compañía no tarde en confirmar una fecha de estreno.