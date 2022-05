La confesión de Kit Connor sobre su sexualidad tras ‘Heartstopper’: "No tengo que etiquetarme"

La parte amarga del éxito se produce muchas veces en forma de comentarios ofensivos en las redes sociales, donde los actores de Heartstopper están recibiendo tanto el cariño como el odio de los espectadores. Hace tan solo unos días, Joe Locke criticaba a aquellos que se metían con su físico, mientras su compañero de reparto, Kit Connor, le apoyaba y criticaba el bullying que el mismo recibió en el pasado.

Esta defensa se unió a los rumores sobre la posible sexualidad del intérprete británico, quien tenía que salir al paso en su cuenta de Twitter. Connor compartía así un mensaje en el que dejaba clara su opinión. "Twitter es tan divertido. Aparentemente, algunas personas de aquí conocen mejor que yo mismo mi sexualidad...", unas palabras que ahora ha querido matizar en el podcast de Josh Smith.

"No entiendo que alguien pueda ver y disfrutar Heartstopper, una serie repleta de alegría y positividad, y luego decir cosas que son tan crueles", destacaba Connor. "La gente empieza a especular sobre nuestra sexualidad y presionarnos para salir del armario cuando no estamos listos, y más cuando estoy perfectamente seguro y cómodo con mi sexualidad".

Unas declaraciones que levantaban un gran revuelo y el apoyo de sus seguidores, y a las que añadía un alegato hacia la ausencia de etiquetas siendo tan joven. "Aún no me siento lo suficientemente mayor. No siento que tenga que etiquetarme a mí mismo. Y menos de manera pública".

Su entrevista era recibida con numerosos aplausos en Internet, donde muchos usuarios denunciaban públicamente la coacción de ciertas personas para que los actores tengan que exponer su vida privada. Un debate abierto, que podría continuar con la renovación de la serie de Netflix por otras dos temporadas.

