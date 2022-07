La canción de Metallica que Eddie interpreta en la cuarta temporada de 'Stranger Things'

Esta noticia contiene spoilers de la cuarta temporada de Stranger Things

El público ha abrazado por unanimidad las tramas de Eddie en la cuarta temporada de Stranger Things, que estrenaba el pasado viernes su Segundo Volumen. Amante del heavy metal, jugador activo de Dragones y Mazmorras y maestro para los pupillos más perdidos de la escuela Hawkins, Eddie Munson dejaba de lado su cobardía y demostraba su mejor versión en un inesperado final para el personaje, repleto de la mejor música de Metallica.

Después de que Running Up That Hill, de Kate Bush, alcanzara lo más alto de Spotify al salvar la vida de Max, ahora una nueva canción podría seguir sus pasos. Master Of Puppets, de Metallica, sonaba a todo trapo en el Mundo del Revés, en un momento que nos enamoraba aún más de Eddie.

El personaje, tras el cual encontramos a Joseph Quinn, interpretaba la canción con una guitarra eléctrica para atraer a los esbirros voladores de Vecna, que, como curiosidad, están inspirados en los Mynocks de Star Wars. Un momento junto a Dustin (Gaten Matarazzo), que terminaba en tragedia cuando Eddie se sacrificaba por todos, para que el plan inicial pudiera ser cumplido.

Master of Puppets es la segunda canción del tercer álbum de Metallica, que fue lanzado en 1986 bajo el mismo nombre. Una melodía de hasta 8:35 minutos de duración y momentos instrumentales, como el protagonizado por Eddie en Stranger Things. Por su parte, la letra hacía alusión a las drogas y cómo estas podrían controlar la vida de los adictos. Una de las canciones heavy metal más icónicas, que siempre fue la favorita del bajista Cliff Burton.

En la escritura de la canción participaron James Hetfield (guitarra y voz de la banda), Kirk Hammett (guitarra), Lars Ulrich (batería) y Cliff Burton (bajo), quien era sustituido por Jason Newsted y Robert Trujillo tras su muerte repentina e inesperada a los 24 años. Una canción y un fallecimiento prematuro que también confluyen en la historia de Eddie, quien ya es historia de Stranger Things.

