Kate Bush da las gracias a 'Stranger Things' por contar con su música.

Los fans de Kate Bush lo saben demasiado bien: para que la músico asome la nariz fuera de su estudio casero y se comunique con el resto del mundo hace falta un evento apocalíptico, como mínimo. Y así ha ocurrido, porque el final de la cuarta temporada de Stranger Things es un cataclismo interdimensional… agraciado con una canción de la diva inglesa.

Es de dominio público que Running Up That Hill, uno de los temas emblemáticos de Bush, se ha vuelto a convertir en hit gracias a la serie de los hermanos Duffer para Netflix. Y, como de bien nacida es ser agradecida, Kate (o alguien en su nombre) ha publicado un comunicado al respecto en su página web.

"Tal vez hayáis oído que la primera parte de la fantástica, apasionante nueva temporada de Stranger Things ha salido hace poco en Netflix", comienza el texto. "Y cuenta con la canción Running Up That Hill, que ha cobrado una segunda vida gracias a los jóvenes fans a quienes les encanta la serie. ¡Y a mí también me encanta!".

"Debido a esto, Running Up That Hill está siendo un éxito en todo el mundo y ha entrado en las listas británicas en el número 8. ¡Es muy emocionante!", prosigue la artista. Y, tras darle las gracias "a todos los que han apoyado la canción", concluye: "Espero aguantando la respiración al resto de la temporada en julio".

Publicada en 1985 como parte del elepé Hounds of Love, Running Up That Hill llegó en su momento al número 3 de las listas británicas de sencillos, y también fue un éxito en Alemania, Bélgica, Australia y otros países. Su segundo aliento gracias a Stranger Things la ha llevado al número 1 de iTunes en Reino Unido y también en EE UU, donde su andadura original resultó en un modesto número 30.

