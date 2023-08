Kim Cattrall mejoró su reaparición en 'And Just Like That' con este gesto improvisado

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE AND JUST LIKE THAT]

Cuando Sexo en Nueva York regresó a la pequeña pantalla con la primera temporada de And Just Like That, los fans de la serie recibieron con ansia y emoción a sus protagonistas, capitaneadas una vez más por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Sin embargo, las calles de Manhattan no eran lo mismo sin Samantha Jones (Kim Cattrall).

Las desavenencias entre Parker y Cattrall nos dejaban sin la presencia de uno de los personajes más queridos y revolucionarios de la ficción original. Por eso, cuando los responsables confirmaron la vuelta de Cattrall en un cameo de la segunda temporada, los seguidores celebraron la noticia.

La semana pasada se estrenaba finalmente el último episodio de la segunda entrega, titulado La última cena, segunda parte, que arrancaba con la esperada reaparición de Samantha, de poco más de un minuto de duración. El personaje llamaba a Carrie desde un coche en Londres para informarle de que no podría acudir a la cena en la que la escritora se despedía de su icónico apartamento.

"Mi vuelo tiene un retraso de tres horas", explicaba, pero no perdía la oportunidad de decir adiós al piso a través del altavoz: "Gracias por todo. Has sido un piso fabuloso de cojones". Tras una divertida interacción final comentando su acento británico, las amigas colgaban.

Kim Cattrall improvisó ese gesto durante su cameo en 'And Just Like That'

Kim Cattrall como Samantha en 'Sexo en Nueva York'.

A su paso por el podcast de la serie, And Just Like That… The Writers Room (vía EW), el creador Michael Patrick King ha desvelado que Cattrall improvisó parte de su reaparición en el último episodio de la serie, haciendo aún mejor el regreso de Samantha.

King se refiere al momento en el que el personaje de Cattrall, justo antes de colgar, lanza un beso a su amiga a través del móvil, algo que no estaba en el libreto. "Entonces, la llamada acaba y pasa algo maravilloso después de que se digan adiós, que es que Samantha besa el móvil", ha recordado: "No estaba en el guion. Es totalmente el momento de un actor improvisando y es muy bonito".

Con la tercera entrega de And Just Like That en camino, muchos fans fantasean con ver más de Samantha en los nuevos episodios. Sin embargo, es algo poco probable ya que la mala relación entre Cattrall y Parker impidió que rodaran juntas en la segunda entrega.

Entre las condiciones que Cattrall había puesto para regresar al mundo de Sexo en Nueva York, se encontraban no compartir set con el resto de actrices ni encontrarse con Michael Patrick King. Así, si vuelve en un futuro a la saga, todo indica que lo hará con otro cameo que no la obligue a compartir espacio con el resto de estrellas.

