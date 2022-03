Karen Fukuhara (‘The Boys’) sufre una agresión racista

Este miércoles Karen Fukuhara, que interpreta a Kimiko Miyashiro en la serie de Amazon The Boys, sufrió una agresión racista frente a una cafetería. Así lo ha revelado en su cuenta de Instagram, sin especificar dónde que ocurrió, pero destacando que esta ha sido “la primera vez que me dañan físicamente”. “Hoy fui golpeada en la cabeza por un hombre. Esta mierda tiene que parar. Las mujeres, la gente asiática y los ancianos necesitamos ayuda”, reclama la actriz, que al menos dice encontrarse “físicamente bien”, y pretende con su publicación concienciar a los usuarios del alcance de los crímenes de odio.

“Rara vez comparto cosas sobre mi vida privada, pero hoy sucedió algo que me pareció importante. Iba caminando hacia una cafetería para tomar un café y un hombre me golpeó en la nuca. Salió de la nada”, narró Fukuhara. “No habíamos tenido contacto visual antes, no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Me sorprendió y mi sombrero salió volando. Cuando miré hacia atrás, estaba a unos metros de mí; debió de seguir andando después de golpearme”. La actriz pensó “en enfrentarse al agresor”, pero supuso que “no valía la pena”. “Después de unos segundos de mirarle fijamente y de que él me gritara, se marchó”.

“Escribo esto porque he tenido conversaciones con amigos multirraciales que no tienen ni idea de que estos crímenes de odio son sufridos por gente normal y corriente, gente con la que comparten comidas. Sentí que era importante concienciar a la gente”, detalla Fukuhara, que finaliza con varias e indignadas preguntas retóricas. “¿Por qué es algo en lo que tenemos que pensar las ‘víctimas’? ¿Qué satisfacción obtienen estos agresores al golpear a mujeres, asiáticos o ancianos? Tienen que rendir cuentas. ¿Qué podemos hacer como comunidad para prevenir estos horribles crímenes?”.

En el mismo post de Instagram ya hemos visto responder a algunos de sus compañeros en la célebre serie de Amazon. “¡A la mierda esa persona! Espero que estés bien, ¡esto es horrible!”, exclama Chace Crawford, The Deep en The Boys. “Karen, gracias por compartir tu experiencia. Siento lo que te he pasado. Te quiero. Si necesitas cualquier cosa…”, escribía Jack Quaid, Hughie. Y finalmente Laz Alonso, Leche Materna, trataba de expresar su impotencia: “Esto me cabrea. Ojalá hubiera estado ahí”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.