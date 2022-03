Antony Starr (‘The Boys’) es condenado a un año de cárcel por agredir a un hombre en Alicante

El pasado 2 de marzo nos enteramos de que el rodaje de The Interpreter, lo nuevo de Guy Ritchie, se había topado con un percance de bastante gravedad. Ritchie estrena en breve Operación Fortune: El gran engaño, pero su ritmo de trabajo es tan intenso que ya tenía a medio terminar la producción de su nueva película, centrada en el trauma de un grupo de excombatientes estadounidenses de la guerra de Afganistán. En su reparto encontramos a Jake Gyllenhaal, Emily Beecham, Dar Salim y, en especial, a Antony Starr: actor que saltó a la fama por interpretar a Patriota en The Boys y que es responsable del citado percance.

La película se está rodando en la ciudad española de Alicante, y resulta que este miércoles Starr fue detenido por agredir durante una borrachera a un joven de 21 años en un pub de la zona. Poco después The Daily Mail ha confirmado que Starr se ha declarado culpable del delito y condenado por tanto a un año en prisión, paralelamente a tener que pagarle a la víctima 5.000 euros de indemnización. Al no tener antecedentes, Starr tiene la oportunidad de que su sentencia sea suspendida si durante un plazo de dos años no comete ningún otro delito, pero la compensación económica ha de ser abonada en 72 horas, según declaraciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Más allá del pago de esta cantidad, si Starr consigue esquivar la cárcel el rodaje de The Interpreter podría continuar sin problemas, a falta de que la prometedora carrera de este actor australiano se resienta de algún modo. Starr triunfó en la serie de Amazon Prime The Boys, que adaptaba los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Volvió a ser Patriota, un justiciero psicópata y peligrosísimo, en una tercera temporada que ya está rodada y llegará a Amazon este 3 de junio, en medio de varios proyectos que siguen exprimiendo este universo de superheroísmo decadente.

A falta de que se confirme una cuarta temporada de The Boys (y Patriota vuelva en ella), Amazon ha estrenado The Boys Presents: Diabolical, antología de historias animadas que tienen lugar en el mundo de la serie. Y también prepara un spin-off sobre la universidad a la que asisten los aspirantes a superhéroes de Vought, de cuyo reparto apenas han trascendido detalles aún. Es de esperar que Starr, según resuelva sus problemas con la justicia valenciana, pronto pueda volver a estar disponible. The Interpreter, por su parte, aún no ha recibido fecha de estreno, mientras que Operación Fortune llega este 25 de marzo.

