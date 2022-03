Llega Soldier Boy: la temporada 3 de ‘The Boys’ estrena tráiler

La segunda temporada de The Boys concluyó con la derrota de Stormfront (Aya Cash), pero por supuesto aún dista de concluir la batalla entre los despóticos Siete, superhéroes a sueldo de la macrocorporación Vought, y los homónimos Boys, que intentan hacerles frente sin superpoderes. Aunque esto último nunca ha sido cierto del todo, y más allá de ciertos aliados la próxima temporada experimentará un giro en lo tocante a la preparación de estos héroes. Pues Billy Butcher (Karl Urban), tal y como intuíamos en algún que otro avance, ha recibido superpoderes. Lo hemos confirmado en el primer tráiler oficial de la tercera temporada, donde Butcher se muestra capaz de disparar rayos con los ojos.

Antes nos habíamos topado con un teaser donde veíamos a Patriota, líder de los Siete, a punto de estallar ante las cámaras, en una inesperada profecía de lo que semanas después ocurriría con su actor Antony Starr: detenido en el rodaje de lo nuevo de Guy Ritchie que tenía lugar en Alicante por agredir a un hombre en estado de ebriedad. A falta de ver si este suceso afecta de algún modo a la producción (Starr ha sido condenado a un año de prisión), la tercera temporada de The Boys ya está lista y llegaría al catálogo de Amazon Prime a partir del 3 de junio, cuando se estrenarán de golpe tres episodios. A partir de ahí llegará uno nuevo de forma semanal, hasta que la serie concluya el 8 de julio.

The Boys adapta unos cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, y es una de las propiedades más lucrativas de Amazon. Previo a esta tercera temporada se ha estrenado una antología de animación ambientada en su mundo (The Boys Presents: Diabolical!) y actualmente está en preparación un spin-off que indague en una de las universidades de superhéroes donde se adiestra a las nuevas “mascotas” de Vought. La serie madre está en manos de Eric Kripke, que en esta tercera temporada ha tenido oportunidad de reunirse con un viejo conocido, con quien trabajó en su anterior serie Sobrenatural: Jensen Ackles, que debuta en The Boys como Soldier Boy. A quien también podemos ver en el tráiler.

Soldier Boy es algo así como el Capitán América de The Boys: es decir, alguien del que no nos podemos fiar un pelo. En ese mundo es el primer superhéroe que jamás existió y ha sido traído de vuelta a nuestros días en compañía de Payback, su equipo de justicieros que a buen seguro le pondrá las cosas muy difíciles a los protagonistas. El avance de esta tercera temporada, acompañado de musicote, nos ofrece las dosis habituales de gore y humor vitriólico, de forma que se haga muy cuesta arriba esperar a que The Boys (cuya tercera temporada se ha retrasado bastante a causa del COVID-19) vuelva por fin.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

