Justin Simien abandona 'Lando': Donald Glover escribirá personalmente la serie de 'Star Wars'

En 2018 Han Solo: Una historia de Star Wars demostró que algo iba mal en la galaxia. Su taquilla fue una decepción que luego agravaría (desde el lado de las opiniones fan) El ascenso de Skywalker, moviendo a Disney a pensar en el streaming como hogar indicado para la saga galáctica. Aún así, del spin-off previo de Star Wars (con Alden Ehrenreich en el papel que había inmortalizado Harrison Ford) al menos nos llevamos a Donald Glover interpretando a un magnético y jovenzuelo Lando Calrissian.

Lando había sido interpretado originalmente por Billy Dee Williams, y el retrato de Glover fue lo bastante aplaudido como para que en 2020 se anunciara una serie de Star Wars centrada en él para Disney+. El showrunner sería Justin Simien, llegado del éxito de Queridos blancos (serie y película). Peor en todo el tiempo transcurrido desde entonces apenas ha vuelto a saberse nada de Lando. Aunque a Simien pudieron preguntarle recientemente, aprovechando que estrena con Disney (justo este fin de semana) Mansión encantada. Su respuesta no fue alentadora.

“Estoy dentro, creo, pero no lo sé”, dijo Simien entre risas. “Lo último que me dijeron fue que necesitaban ponerlo en pausa hasta averiguar la disponibilidad de todo el mundo. Pero no puedo evitar preguntarme ‘¿soy demasiado negro?, ¿soy demasiado marica?, ¿y la gente simplemente no quiere decirlo?’. Parece que desarrollo cosas con estas compañías y nunca suceden, por razones desconocidas”. Hoy sabemos que Simien lleva fuera del proyecto bastante tiempo, y que Lando está en otras manos.

Según IndieWire Lando sigue adelante, pero Simien se ha marchado y quienes ahora están a cargo de escribirla son el propio Donald Glover y su hermano Stephen Glover. “Estamos hablando de ello, es todo lo que puedo decir sin que Kathleen Kennedy me persiga. Me encantaría volver a interpretar a Lando, es muy divertido ser él”, contaba el protagonista de Atlanta hace tiempo en relación a la presidenta de Lucasfilm, y confirmando de facto que seguía comprometido con hacer la serie.

Ahora pasará a escribirla personalmente junto a su hermano, dándose por hecho que también la protagonizará. Donald y Stephen trabajan juntos de forma habitual: Stephen ha participado en Atlanta, así como en el mediometraje que protagonizó Donald Guava Island, y recientemente en la serie que este cocreó con el protagonismo de Dominique Fishback, Enjambre. Actualmente Donald tiene un contrato con Amazon Prime, que al parecer le permitiría compatibilizarlo con trabajar para Disney.

Eso sí, como la industria está en plena huelga de actores y guionistas, seguro que a Lando todavía le queda tiempo para concretarse.

