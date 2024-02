Julio Iglesias cierra un acuerdo con Netflix para rodar una serie biográfica

De los Juveniles del Real Madrid al infinito, pasando por Eurovisión, Miami e Isabel Preysler: la carrera de Julio Iglesias podría haber salido del más desaforado culebrón de amor y lujo, algo que pronto comprobaremos cuando la serie biográfica del crooner llegue a nuestras pantallas.

Según informa en un comunicado para la prensa, Netflix ha cerrado un acuerdo con Iglesias para rodar una ficción basada en su historia. "Por primera vez, esta leyenda viva de la música participará en el proceso creativo de una ficción donde contará todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical", avisa la plataforma.

Es un truhán, es un señor

El anuncio de la producción incluye un mensaje del propio Julio, que resulta inevitable imaginar en su inconfundible voz: “Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix", comienza.

¿Qué hizo falta para que el intérprete de Me va, me va diera ese paso? Él mismo lo explica: "Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto".

El vicepresidente de marketing de Netflix, Diego Ávalos, afirma lo que sigue: "Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional".

Aunque la serie no tenga aún fecha de estreno, título o (más quisiéramos) reparto, podemos afirmar que su materia prima es inconmensurable. Como es bien sabido, Julio Iglesias abandonó una prometedora carrera de futbolista a causa de una lesión, dando un salto a la canción melódica que explotó en España con el éxito de La vida sigue igual en 1968.

Después llegaron su experiencia en Eurovisión con Gwendolyne, su matrimonio con Isabel Preysler, sus giras interminables por todo el mundo (de Latinoamérica a Japón), el nacimiento de Chábeli en 1971 y, tras romper su relación con Preysler en 1977, la migración a Miami y un triunfo en EE UU que le llevó a hacer un cameo en Las chicas de oro, además de a una carrera amatoria capaz incluso de ensombrecer sus éxitos como baladista.

Aliñada con hits de la talla de Por el amor de una mujer, Un día tú, un día yo, De niña a mujer, Hey o Me olvidé de vivir, y con personajes tan inolvidables como el manager Alfredo Fraile, la modelo Vaitiare o sus hijos Chábeli, Enrique y Julio José (entre otros), la serie sobre Julio Iglesias podría seguir el camino de Luis Miguel, coronándose como uno de los grandes éxitos de la canción melódica en el mundo del streaming. La aguardamos impacientes.

