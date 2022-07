Joe Dante cree que Baby Yoda es una copia "descarada" de Gizmo

Si Star Wars ha conseguido remontar tras la debacle de El ascenso de Skywalker se ha debido sin duda a The Mandalorian, y más en concreto al personaje favorito de todos: el Niño. Baby Yoda. Grogu. El joven acompañante de Mando, rabiosamente adorable y carismático, que ha causado furor en Internet a lo largo de dos temporadas y media (si contamos el último tramo de El libro de Boba Fett) y que pronto volverá en la tercera entrega de The Mandalorian. No es una criatura ajena a la polémica, sin embargo, ya que en su momento protagonizó un momento muy impactante con unos huevos… y además está lo de su diseño.

A cada tanto reflotan en Internet teorías asegurando que el aspecto de Baby Yoda bebe mucho, acaso demasiado, del de otra criatura amada por la cultura pop: Gizmo, el afable Mogwai que aparecía en Gremlins y Gremlins 2: La nueva generación. Gizmo regresará próximamente en Gremlins: Secrets of the Mogwai, serie de animación destinada a HBO Max, y en ella ejerce de consultor Joe Dante, director de las películas originales. Dante ha sido entrevistado por el San Francisco Chronicle al hilo de este proyecto, y ha confirmado que él está en el barco de quienes creen que sin Gizmo no habría existido Grogu. De hecho, no teme acusar a Dave Filoni y Jon Favreau, padres de Baby Yoda, de plagio.

“Creo que la clave de la longevidad de estas películas es este personaje, que es esencialmente como un bebé”, reflexionaba Dante. “Lo que me lleva, por supuesto, al asunto de Baby Yoda, que es simple y llanamente una copia. Una copia descarada, diría”. Las grandes orejas, los grandes ojos y el indisimulado aspecto de títere le dan la razón, y es algo que varios usuarios de Internet han sostenido durante los últimos meses. Zach Galligan, protagonista de Gremlins, hizo referencia en su momento a esta controversia: “La gente me ha bombardeado en redes sociales con comparaciones, dibujos a escala y todo eso, y ha sacado varias teorías sobre si hay o no una decisión consciente detrás”.

Pero no era algo que le quitase el sueño. Gremlins, producida por Steven Spielberg y escrita por Chris Columbus, nos presentaba a unas criaturas que podían pasar fácilmente de ser entrañables a convertirse en monstruos gamberros, proclives a que cunda el caos. Puede que sea otra muestra de que Baby Yoda, efectivamente, se inspiró de forma acaso excesiva en los protagonistas de este clásico ochentero.

