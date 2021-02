Las imágenes de Gizmo y Zach Galligan juntos de nuevo, en un anuncio comercial

De la misma manera que el anuncio lanzado durante la pasada Super Bowl de Eduardo Manostijeras, protagonizado por Timothée Chalamet y Winona Ryder, las marcas comerciales siguen tirando de nostalgia cinéfila y clásicos muy queridos para promocionar sus productos. En esta ocasión la reunión incluye nada menos que a Zach Galligan y su peculiar mascota Gizmo más de 30 años después, los que han pasado desde el estreno de Gremlins 2: Una nueva generación (1990).

Evidentemente, Zach ya no es aquel veinteañero Billy Peltzer sino un cincuentón, cómodamente instalado en el sofá de su casa, aunque por su parte el tiempo no ha pasado para el entrañable Mogwai (ni tampoco para los efectos secundarios que le produce mojarse). Y a falta de más datos sobre la anunciada posible tercera película de los Gremlins, de perlas nos viene este anuncio del refresco cítrico Mountain Dew y su nueva variedad de "Zero" azúcar.

El anuncio también nos ofrece una inmejorable opción para ver a Zach Galligan quien, pese a que sigue trabajando de actor, su presencia es en cortometrajes o películas con estreno muy limitado y poca difusión. De hecho, hay que remontarse a los ochenta, o principios, de los noventa, para toparnos con sus interpretaciones con mayor tirón, sobre todo en Gremlins y la secuela.

Por lo que respecta a las noticias sobre una posible Gremlins 3, el director Chris Columbus (y guionista de la original), asegura tener ya a punto un guion que califica de "oscuro y retorcido". Veremos cómo avanza el proyecto y si el mismo Columbus llega a dirigirla. En cambio, sí que será pronto una realidad la serie de animación titulada Gremlins: Secrets of a Mogwai que se emitirá en la plataforma de HBO Max este mismo año, en una fecha aún por determinar.