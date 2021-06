Jensen Ackles prepara una precuela de ‘Sobrenatural’ sobre los padres de Sam y Dean

Pocas series han conseguido una longevidad tan enorme sin perder apenas el cariño del público, y es por ello que Sobrenatural es indudablemente una serie fundamental para The CW. Por mucho que en noviembre del año pasado concluyera tras quince temporadas, parecía evidente que la historia de Sam y Dean Winchester (Jared Padalecki y Jensen Ackles) no iba a terminar ahí, o al menos no sería lo último que escucháramos de su mundo. Pocos meses después del episodio final, así las cosas, medios como Deadline se hacen eco de que ya hay planes para una serie precuela titulada The Winchesters, con la participación confirmada de Ackles.

Eso sí, sin que vuelva a ejercer de protagonista, ya que el plan es que la ficción cuente la historia de los padres de Sam y Dean, en tanto a cómo se conocieron e iniciaron una lucha contra las fuerzas del mal que más tarde proseguirían sus hijos. La idea es que Ackles sea el narrador de la serie paralelamente a ejercer de productor, estando The Winchesters en manos de Chaos Machine Productions, la productora que lidera junto a su esposa Danneel Ackles (quien ya ha aparecido en la propia Sobrenatural interpretando a Anael). “Después de la temporada 15 de Sobrenatural sabíamos que no había terminado”, ha declarado Ackles.

“Como decimos en la serie, ‘nada llega a acabarse, ¿verdad?’ Cuando Danneel y yo formamos Chaos Machine Productions sabíamos que la primera historia que queríamos contar era la de John y Mary Winchester: los orígenes de Sobrenatural. Siempre pensé que mi personaje, Dean, habría querido saber más sobre sus padres”. Estos padres, de hecho, ya han aparecido en el show, con Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead encarnando a John y Samantha Smith haciendo lo propio con Mary. Dado que The Winchesters abordaría su juventud, lo lógico es esperar que ahora los interpreten otros actores.

A bordo de The Winchesters también se encuentra Robbie Thompson en calidad de coproductor y guionista, luego de haber escrito 16 capítulos de la Sobrenatural original. La precuela constituye, asimismo, el tercer intento de que la serie estrella de The CW tenga un spin-off, puesto que en 2015 ya vimos una primera intentona con Sobrenatural: Bloodlines, de la que se llegó a rodar un piloto. La serie no logró salir adelante, como tampoco lo consiguió en 2017 Wayward Sisters centrándose en el personaje de la sheriff Jody Mills, interpretada por Kim Rhodes.

Parece que hay una gran determinación para que The Winchesters sí reciba luz verde, y los preparativos se suceden paralelamente a que Ackles se haya reunido con Erick Kripke (showrunner original de Sobrenatural) en otra serie: The Boys, en cuya tercera temporada se incorporará Ackles como el superhéroe Soldier Boy.

