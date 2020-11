Jensen Ackles se va a llevar esta prenda de Dean ('Sobrenatural') a 'The Boys'

La tercera temporada de The Boys supondrá la incorporación a la pandilla de 'supers' de Jensen Ackles, quien ha dado vida durante 15 años a Dean Winchester en la longeva Sobrenatural. Algo que no es casualidad teniendo en cuenta que ambas series están firmadas por Eric Kripke y Ackles acaba de finalizar la ficción que lo catapultó a la fama.

Ackles se pasará así a Amazon Prime Video para dar vida a Soldier Boy, una de las primeras personas inyectadas con compuesto V por el fundador de Vought Frederick Vought. Según el showrunner, Soldier Boy será peor que Homelander y Stormfront.

El actor ha hablado ahora sobre su papel en la irreverente serie y ha revelado que el personaje contará con una prenda muy característica de Dean Winchester. En una entrevista para EW por el final de Sobrenatural, Ackles se ha referido a lo emotivo que fue quitarse las botas de Dean, botas que, sin embargo, lo acompañarán en su próximo proyecto.

"Me las he arreglado de alguna manera para acabar teniendo como Solider Boy el mismo tipo de botas que usé en la piel de Dean Winchester", ha afirmado en la entrevista: "Diferente color, pero las mismas botas". Al parecer, la decisión se tomó durante una de las pruebas de vestuario de Ackles. "Me habían dado una gran variedad de botas", ha asegurado, pero cuando vio las mismas que había llevado interpretando de Dean, supo que tenía que quedarse con ellas.

Aún queda bastante para poder ver a Ackles en The Boys dando vida a esta especie de réplica oscura del Capitán América, pero, por lo poco que ha adelantado Kripke, la espera merecerá la pena: "Una de las razones por las que traemos a Soldier Boy es porque estamos interesados en explorar un poco cómo hemos llegado aquí", ha afirmado el creador: "A través de la historia de los 'súper', podemos contar un poco la historia de EE UU y cómo hemos acabado en la actual posición de tensión en la que estamos".