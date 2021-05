Jaleel White revela que el reparto de ‘Cosas de casa’ rechazaba la presencia de Steve Urkel

Cosas de casa nació como un spin-off de la serie ochentera Primos lejanos, centrándose en el personaje de Harriet Winslow (Jo Marie Payton). No obstante, a su estreno en 1989 trascendió rápidamente esa etiqueta para convertirse en una de las sitcom más populares de la siguiente década, extendiéndose hasta 1998 y experimentado enormes cambios en su desarrollo. Principalmente a causa de Steve Urkel, el excéntrico vecino de los Winslow que encarnó Jaleel White y que acabó devorando la serie. Hoy en día es imposible pensar en Cosas de casa sin hacer lo propio con Steve Urkel, pero en sus primeros capítulos el panorama era muy distinto.

Y desagradable, al parecer. White, que hace poco acaparó titulares por promocionar un negocio de cannabis ataviado como el personaje, ha revelado durante una entrevista con TV One lo difícil que fue para él aquella transición de presencia secundaria a protagonista absoluto. “No pensaba en la posibilidad de que me acabaran fichando para Cosas de casa porque supuestamente iba a ser una aparición puntual, un capítulo y listo”, aseguraba. La audiencia, no obstante, se volvió loca con aquel adorable nerd enamorado de la hija de los Winslow y tendente a meterse en líos, favoreciendo un colosal incremento de su tiempo en pantalla que no fue bien recibido por el resto del reparto, liderado hasta ahora por la citada Payton y Reginald VelJohnson.

“No me recibieron bien, en absoluto”. White recuerda que el episodio más traumático tuvo lugar un día que llegó al set disfrazado de mujer. Tanto Payton como VelJohnson lo consideraron degradante para la imagen de la comunidad negra. “Me dijeron que no estaba sirviendo bien a mi raza. Lloré cuando terminamos la grabación”, cuenta el intérprete. Este conflicto acabó con el padre de White acudiendo al rodaje para pedir a los actores que respetaran a su hijo. “No tendría que haber soportado esa carga si unos adultos no hubieran hecho sentir mal a un niño por haberse vestido de mujer solo para hacer algo divertido”.

Pese a estas renuencias internas, Steve Urkel fue el personaje más famoso de Cosas de casa (y uno de los más famosos de la cultura pop de los 90) durante buena parte de su andadura, hasta el punto de que Payton acabó marchándose de la serie en la penúltima temporada, descontenta del rumbo que esta había tomado y coincidiendo con el cambio de cadena de ABC a CBS. White, sin embargo, sí llegó a hacer muy buenas migas con otro miembro del reparto: Michelle Thomas, intérprete de Myra (pareja de Urkel) que falleció en 1998 por cáncer de estómago. “Era una persona muy especial para mí. Casi no puedo decir su nombre sin llorar”, aseguró.