El día ha llegado: Apple TV+ ha cancelado su primera serie. La plataforma de streaming ha tenido unos compases iniciales bastante aplaudidos en general, con varios títulos que han encandilado a la audiencia seriéfila del estilo de Ted Lasso o Servant, pero finalmente esta racha ha concluido a causa de Little Voice. Creada por Sara Bareilles, Little Voice se estrenó en 2020 y contaba las desventuras de una cantautora intentando hacerse un hueco en la escena neoyorquina, habiéndose topado con un abrupto final luego de la decisión de la cadena de no renovarla por una segunda temporada. La serie estaba producida por Bad Robot, estudio de J.J. Abrams que también ha estado detrás de otra ficción de la plataforma.

Se trata de La historia de Lisey, miniserie basada en la novela homónima de Stephen King que protagonizan Julianne Moore y Clive Owen, y que ha alcanzado su desenlace dejando a la crítica algo desconcertada. No es el único proyecto vinculado a Stephen King que tiene entre manos Bad Robot estos días, pero sí es el único que, según recoge The Hollywood Reporter, ha conseguido llegar sin problemas a la pantalla. Y es que las desgracias nunca vienen solas, y Abrams ha tenido que lidiar en cuestión de horas con la cancelación de dos de sus proyectos: la citada Little Voice y Overlook, que HBO Max iba a producir dentro del megacontrato que firmó con Bad Robot el año pasado.

Dicho contrato contempla la producción conjunta de series hasta el año 2024, y ya tenía varios títulos confirmados más allá de Overlook: está Duster (drama criminal que Abrams escribe junto a LaToya Morgan), está Demimode (cuyo piloto va a dirigir el firmante de El ascenso de Skywalker), una serie animada de Batman, la serie Liga de la Justicia Oscura (contando con miembros como la Cosa del Pantano y John Constantine) y, aún sin concretar detalles, aquella película con un Superman negro que auspicia Warner Bros. y escribe Ta-Nehishi Coates. Todas ellas siguen en marcha, pero no es el caso de Overlook.

Esta serie nacía a rebufo de Doctor Sueño (un fracaso de Warner que ya hizo hace tiempo que cundieran los reparos en torno a Overlook) y proponía contar historias nunca vistas que tuvieran el hotel de El resplandor como escenario unitario, muy al estilo de la Castle Rock que también produjera Bad Robot. Medios como The Hollywood Reporter se hacen eco de que, aunque HBO Max no quiera seguir adelante con el proyecto, no se descarta que algún otro estudio se haga con sus derechos; en esta línea, Netflix ya habría manifestado interés.

Lo ocurrido con Overlook cuenta con la particularidad de que, si finalmente no llega a la pantalla, HBO Max tendría que indemnizar a Abrams. Era una de las cláusulas del contrato: si una serie de Bad Robot era desdeñada por la plataforma de streaming y no encontraba hogar, HBO Max debía pagar una penalización en concepto de “compromisos de producción”. Abrams y Bad Robot están, pues, cubiertos, y por suerte tienen series en las que pensar más allá de Overlook.

