‘Star Wars’: J.J. Abrams admite que a la trilogía de secuelas le habría convenido “tener un plan”

En 2015 la trilogía de secuelas de Star Wars empezó relativamente bien. J.J. Abrams se puso a los mandos de una nueva fase de la saga marcada por el control de Disney y la intención de prolongarse de forma indefinida, a través de spin-offs y series de televisión en acción real que entonces nadie supuso lo bien que podían funcionar. No obstante, con el relevo de Abrams a manos de Rian Johnson llegaron los problemas: la intención desmitificadora de Los últimos Jedi irritó a una parte significativa del fandom, y los caminos abiertos por el Episodio VIII tuvieron que ser “corregidos” en El ascenso de Skywalker, que volvió a dirigir Abrams sin que esto atinara a arreglar las cosas.

Con el paso del tiempo, ha ido quedando meridianamente claro que el gran problema de la trilogía residió en su falta de planificación, como demostraba el confuso parentesco de Rey (Daisy Ridley) o el sorpresivo regreso de Palpatine en la última entrega. Y el propio Abrams acaba de confirmarlo durante una entrevista con Collider donde precisamente se le preguntó por el desarrollo de la trilogía y las dificultades que experimentó de cara a su decepcionante final. “No hay nada más importante que saber adónde vas”, afirmó el director de Super 8, para pasar a reflexionar sobre la importancia que ha tenido la planificación durante su trayectoria en cine y televisión.

“He estado involucrado en varios proyectos (la mayoría series) con ideas que seguían en lo que pensabas que era la dirección de la obra”, explicaba Abrams, “pero hay veces que entran actores, otras que una relación no funciona del todo, y cosas que pensabas que serían bien recibidas se estrellan mientras que otras que son más pequeñas se convierten en parte muy importante de la historia. Una lección que he aprendido unas cuantas veces, y es algo que ha quedado especialmente claro en este año pandémico de trabajo con los guionistas, es que tienes que planificar las cosas lo mejor que puedas, y siempre has de ser capaz de responder a lo inesperado”.

“Lo inesperado puede venir de todas las formas, y creo que no hay nada más importante que saber adónde vas”, prosigue. “Nunca se sabe realmente, pero tener un plan es lo más socorrido y es lo que he aprendido estos años (en algunos casos de la forma más difícil), porque de lo contrario no sabes lo que estás preparando. No sabes en qué hacer hincapié. Eres tan bueno como tu última secuencia o efecto o chiste o lo que sea, pero quieres que te conduzca a algo concreto”. ¿Hemos de tomarnos ese "de la forma más difícil" como una asunción de que la trilogía de Star Wars habría sido mucho mejor partiendo de unas bases narrativas consensuadas?

El director, por su parte, parece haber terminado con la saga de George Lucas, mientras que tras el éxito de The Mandalorian el futuro de Star Wars parece recaer en las series de Disney+... así como en próximos estrenos de cine de los que no se tienen detalles salvo la presencia de directores como Patty Jenkins y Taika Waititi al frente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.