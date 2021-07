'La historia de Lisey': Julianne Moore y Clive Owen protagonizan la narración favorita de Stephen King

Para el mundialmente conocido escritor Stephen King, La historia de Lisey es una de sus novelas favoritas, si no su predilecta de entre sus 62 títulos publicados. Lo admite porque es la más personal que ha escrito. Se le ocurrió cuando al volver a casa después de “casi morir” en el hospital, tras superar una doble neumonía, se encontró con su estudio vacío. Su mujer lo había retirado todo para redecorarlo. Él, aún convaleciente, se vio como un fantasma en su propio hogar y empezó a pensar en lo que le pasaría a Tabitha, su esposa, cuando él faltara. La historia de Lisey es la de una mujer que tiene que recoger todas las pertenencias de su marido, un famoso escritor, tras su muerte. Es el encuentro de Lisey con sus recuerdos, sobre su matrimonio, sobre sus hermanas.

La historia de Lisey es un proyecto de reencuentros para su protagonista, Julianne Moore (Carolina del Norte, 1960). La actriz se reencuentra con Stephen King después de interpretar en 2013 a la madre de Carrie, Margaret White, una sádica mujer que extrajo directamente de las páginas del escritor: “No recordaba que era una novela sobre aislamiento y lo aislada que estaba Margaret”, dijo entonces.

También se reencuentra con el protagonista y alter ego de King, Clive Owen, con quien compartió pantalla en Hijos de los hombres (2006), uno de esos títulos que cimentaron el estrellato de ambos actores a principios de este siglo. Es, además, su reencuentro con Pablo Larraín, el director chileno al que conoció en el rodaje de Gloria Bell, de Sebastián Lelio, que Larraín producía.

Fotograma de 'La historia de Lisey' Cinemanía

La propia actriz, “admirada con su particular visión”, sugirió su nombre como director de la serie. Además es el regreso de Julianne Moore al universo de las series, donde ya trabajó a mediados de los 80 (As the World Turns, The Edge of Night) y a las que solo había vuelto breve pero inolvidablemente con un papel secundario en Rockefeller Plaza.

Es esta una historia tan cercana a King que decidió adaptarla él mismo para transformarla en una miniserie de ocho capítulos con nombres de confianza a su lado: J. J. Abrams como productor y Julianne Moore también como productora además de protagonista. “Stephen King es un maestro de lo extraordinario en la vida ordinaria”, dice la actriz. “Está todo ahí: es terror psicológico, romance, misterio, ciencia-ficción…”.

Y como toda historia del maestro de Maine, tiene un giro fantástico. “Es la idea del escritor y de dónde vienen sus historias porque, cuando los escritores se inventan las cosas y todo va bien, se van a un mundo diferente”, dice el autor de Carrie y El resplandor. En la novela, ese mundo es Boo’ya Moon, un lugar inventando, imaginario, sanador y tenebroso al que Lisey puede llegar siguiendo las pistas que le dejó su marido, Scott Landon (Clive Owen). El cineasta chileno Pablo Larraín (No, Jackie, Ema) es el director de esta serie que no oculta oculta sus ambiciones estéticas, y su voluntad de ofrecer un estilo propio. El realizador parecía el broche perfecto a un proyecto con algunos cambios sobre el texto original.

Fotograma de 'La historia de Lisey' Cinemanía

Suyas fueron las ideas de pasar de cinco a tres hermanas o de darle más peso al personaje de Jim Dooley, el fan acosador de Scott, interpretado por Dane DeHaan. “La adaptación es muy fiel, pero el propio Stephen escribía escenas nuevas cada día”, cuenta el actor. De Larraín fue también la idea del agua como un hilo conductor, metafórico y misterioso, desde la piscina de Lisey al Boo’ya Moon. Distinto, pero todo igual, tal y como Stephen King lo había imaginado.

Julianne Moore, productora valiente

La historia de Lisey es un paso más en la decidida carrera de Julianne Moore como productora: produjo Gloria Bell y Después de la boda, la película en la que la dirigió su marido y padre de sus dos hijos, Bart Freundlich. “El aumento de las actrices productoras ha impactado en la forma en que las mujeres están siendo representadas en pantalla. Cuando tienes mujeres productoras, tiendes a contratar más mujeres”, dice y pone como claro ejemplo de ello a Reese Witherspoon.

Moore va a producir tres de los próximos proyectos que también protagoniza, como When You Finish Saving the World, escrita y dirigida por Jesse Eisenberg. De sentarse en la silla del director no habla, pero sí se ha atrevido a escribir cuentos infantiles, usando sus pecas y sus traumas de niña como poderes para una heroína llamada Freckleface Strawberry.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.