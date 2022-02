‘Ironheart’: Anthony Ramos (‘En un barrio de Nueva York’) se incorpora a la futura serie de Marvel

Es fácil perderse en el calendario de series del Universo de Marvel. Mientras el desarrollo de las películas sigue funcionando a un ritmo similar al de años previos, en la cúpula de Kevin Feige hay una intención clara de que los seriales para Disney+ impulsen la narrativa marvelita en nuevas direcciones, siendo muy importante todo lo referente al relevo generacional. Ojo de Halcón estaba comprometido a ello con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) y los mismo se puede decir de Ironheart, una próxima serie que aún no tiene fecha de estreno y que viene protagonizada por Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne.

A Thorne la hemos visto en Judas y el Mesías negro, y es la encargada de interpretar a la heredera de Tony Stark. Creada por Brian Michael Bendis y Mike Deodato en 2016, Williams es una adolescente aficionada a la ingeniería que consigue entrar a trabajar en el prestigioso MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) paralelamente a construir su propia armadura de Iron Man y entrar en los círculos de Industrias Stark. Hace poco supimos que Chinaka Hodge había sido contratada como guionista principal, y ahora Deadline se hace eco de un nuevo fichaje.

Este no es otro que Anthony Ramos, elegido para interpretar un personaje aún desconocido pero de gran importancia. Al parecer, la idea con este es que aparezca en más títulos de Marvel fuera de Ironheart. Estilo lo que está ocurriendo con Jonathan Majors, presentado en Loki como Kang pero teniendo previsto contar con un papel protagónico en Ant-Man y la Avispa: Quantumania (estreno 28 de julio de 2023). A Ramos, por su parte, muchos le conocimos por su papel en el musical Hamilton, suscribiendo una colaboración con Lin-Manuel Miranda que se prolongó con la adaptación al cine de In the heights, renombrada en España como En un barrio de Nueva York.

En este film Ramos interpretaba el papel protagonista, históricamente a cargo de Miranda, y luego de su estreno Paramount requirió a sus servicios para encabezar la nueva entrega de Transformers. Rise of the Beasts concluyó su rodaje recientemente liderado por Steven Caple Jr. (Creed II), aunque esto no implica que vayamos a verla pronto: hace algunas semanas la major modificó severamente su calendario de estrenos y Transformers: Rise of the Beasts ha pasado de estar programada para este verano a estrenarse el 9 de junio de 2023. Ramos va a tener tiempo de sobra, por tanto, para participar en Ironheart.

Su protagonista, por cierto, no debutará en la serie titular, ya que trascendió hace tiempo que Thorne interpretaría por vez primera a la nueva superheroína en la secuela de Black Panther, Wakanda Forever. La cual, luego de un rodaje de lo más accidentado por los conflictos con Letitia Wright, llegaría a los cines este 11 de noviembre.

