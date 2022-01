Paramount vuelve a retrasar el estreno de ‘Misión Imposible 7’, junto a otro puñado de títulos

El regreso a la normalidad se está haciendo esperar de un modo muy angustioso, con la variante Ómicron del COVID-19, muy contagiosa, volviendo a golpear las agendas de las majors de Hollywood. Paramount Pictures, que como tantos estudios ha lidiado con la pandemia recurriendo al aplazamiento indiscriminado de estrenos (a la espera de que su joven plataforma de streaming, Paramount+, esté lo bastante consolidada como para recibir lanzamientos híbridos) ha respondido al repunte de contagios, según ha podido saber IndieWire, moviendo la fecha de múltiples estrenos incluyendo Misión Imposible 7.

La séptima aventura de Tom Cruise como Ethan Hunt se ha visto en problemas desde el inicio del rodaje, pues este estaba desarrollándose en Italia cuando el estallido de la crisis del coronavirus forzó a una alargada pausa. Cuando Christopher McQuarrie volvió a reunir al equipo no terminaron los problemas, con nuevos contagios que sometían el rodaje a pausas y un enfado viral de Cruise (también productor) hacia unos trabajadores que no estaban siguiendo los protocolos. Esta inestabilidad también afectó a su calendario, siendo el estreno de Misión Imposible 7 uno de los que más ha movido su fecha.

Se ha programado para el 23 de julio de 2021, para el 19 de noviembre de 2021, y ahora estaba fijado para este 30 de septiembre, pero Paramount ha vuelto a cambiar la fecha todo un año: Misión Imposible 7 se estrenaría finalmente el 14 de julio de 2023, y esto implica que Misión Imposible 8 (cuya producción ha sido consecutiva a la de la séptima película y está ahora mismo desarrollándose) también se retrasa al 28 de junio de 2024. “Después de considerarlo detenidamente, Paramount Pictures y Skydance han resuelto posponer las fechas de estreno de Misión Imposible 7 y 8 en respuesta a los efectos de la pandemia en curso”, ha declarado una fuente cercana a Paramount.

“Las nuevas fechas serán el 14 de junio de 2023 y el 28 de junio de 2024, respectivamente”. A lo largo de los últimos meses había sido habitual que lo ocurrido con Misión Imposible 7 ejerciera de efecto dominó no solo con la octava entrega (que también dirige McQuarrie) sino con otro próximo estreno de Cruise como es Top Gun: Maverick. El film de Joseph Kosinski, sin embargo, se mantiene previsto para este 27 de mayo luego de una cantidad de retrasos análoga a la de Misión Imposible 7. Está por ver cuánto dura en esta posición, pero el caso es que Paramount ha realizado más cambios fuera de la saga de Ethan Hunt.

Una modificación muy amplia

Para empezar, tenemos la tercera entrega de Un lugar tranquilo (sin título oficial) que originalmente iba a dirigir Jeff Nichols para posteriormente caer en manos hace poco de Michael Sarnoski, director de la muy aclamada Pig con Nicolas Cage. De esta nueva película apenas se sabe nada, pero la major se había apresurado a fijar su lanzamiento para el 31 de marzo de 2023; en esta nueva remodelación de calendario, a Un lugar tranquilo 3 le ha tocado retrasarse unos cuantos meses, al 22 de septiembre de 2023.

Centrándonos en lo que Paramount tenía previsto para este año, el plan era que este 22 de septiembre llegara a los cines la película de animación Under the Boardwalk, pero esta ha desaparecido del calendario y no tiene ninguna fecha prevista. Otro film de animación, Blazing Samurai (centrado en un perro samurai), antes no tenía fecha, pero la major ha resuelto programarla para este 22 de julio. Siguiendo con adelantamientos cuya motivación se nos escapa, Paramount ha movido de sitio igualmente la comedia de superhéroes Secret Headquarters, protagonizada por Owen Wilson y Michael Peña: antes estaba programada para este 12 de agosto, ahora se ha adelantado una semana, al 5 de agosto.

Todo en EE.UU., claro; está por ver cómo se traducen estas modificaciones en España. Por último hay que hablar de Transformers, una de las propiedades más lucrativas de Paramount. La precuela Transformers: Rise of the Beasts, dirigida por Steven Caple Jr., también ha sufrido varios aplazamientos, pues de estar prevista para este verano había pasado a fijarse para el 9 de junio de 2023. Y, aunque se supone que la película ya está rodada, Paramount ha preferido marcarse otro salto mayúsculo y enviarla al 19 de julio de 2024.

