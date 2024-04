"Horrorosa" y "alarmante": así fue la experiencia en 'Friends' que Olivia Williams se atreve a recordar años después

Que Friends sea la sitcom más exitosa de la historia, llena de capítulos que siguen haciéndonos reír, no es óbice para reconocer que se trataba de un producto de la industria audiovisual, con todo lo que eso implica en cuanto al trato a sus trabajadores. Algo que ahora nos recuerdan las declaraciones de Olivia Williams sobre su experiencia en la serie.

Allá por 1998, la actriz londinense interpretó a la dama de honor Felicity en dos capítulos de Friends: concretamente, en las dos partes de El de la boda de Ross. En el proceso, según ha declarado en una entrevista para The Independent (vía Deadline), tuvo ocasión de ver comportamientos muy alejados del Central Perk y muy cercanos a las peores leyendas sobre platós de TV.

Así sufrió Olivia Williams rodando 'Friends'

"Por poner un ejemplo, me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz fantástica cuyo personaje, creo recordar, se llamaba 'Mujer vieja", recuerda Williams. La actriz en cuestión, prosigue, era "distinguida" y "muy buena", pese a lo cual ocurrió esto: "Un productor, al que no mencionaré, se limitó a gritarle '¡No eres graciosa!'. Y ella no volvió [al rodaje] al día siguiente. Aquello fue alarmante".

"Friends era una marca, y tenías que encajar en esa marca", recuerda la actriz. "Ibas a maquillaje y peluquería y te decían: 'aquí tenemos un look, esto es lo que hacemos'. Y eso implicaba, esencialmente, depilarte las cejas con pinzas".

A Williams, aquello no le hizo la menor gracia, y trató de evitar someterse a semejante proceso aunque fuera a base de súplicas. "[Les dije] 'por favor, no me quitéis las cejas, las puedo necesitar para otro trabajo", recuerda. "En ese sentido, fue una tortura".

A la luz de estas declaraciones, no es extraño que Olivia Williams no volviese a trabajar en Friends. En los últimos años, la hemos visto interpretando a Camilla Parker-Bowles en la quinta temporada de The Crown, y próximamente aparecerá como Tula Harkonnen en Dune: La hermandad.

