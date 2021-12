Hilary Duff tiene una historia que contarnos en el tráiler de ‘Cómo conocí a vuestro padre’

La idea inicial era sacar adelante un revival de Lizzie McGuire. Disney+, recién llegado a la batalla del streaming, parecía un buen lugar donde estrenarla, pero la Casa del Ratón no se puso de acuerdo con los principales responsables creativos y esta continuación de la exitosa serie de Hilary Duff fue cancelada. A cambio, no obstante, Duff se involucró en aquella versión de Cómo conocí a vuestra madre que las cadenas habían desdeñado cuando estaba impulsada por Greta Gerwig, y de ahí ha surgido Cómo conocí a vuestro padre. Una de las series más esperadas de 2022, que llegará a Hulu el próximo 18 de enero con la esperanza de que, dentro de España, haga lo propio en el subcatálogo Star de Disney+.

Lo que Duff no pudo hacer con Lizzie McGuire (en tanto a una mirada actual y desacomplejada a una mujer treintañera) va a hacerlo en Cómo conocí a vuestro padre, que se centra en una mujer, Sophie, refiriéndole a sus hijos cómo conoció a su padre. Más allá del cambio de género, hay una diferencia fundamental en este nuevo enfoque que podemos apreciar en el primer tráiler de la sitcom, recién estrenado: en esta ocasión no nos limitaremos a escuchar la voz de la narradora guiándonos por los flashbacks, sino que la misma Sophie adulta aparecerá cara a cara, sustituyendo Kim Cattrall (la ausencia más llamativa de And Just Like That, reboot de Sexo en Nueva York) a Bob Saget.

Este último interpretaba al Ted Mosby (Josh Radnor) del futuro, remontándose a cuándo era un treintañero neoyorquino en busca del amor. Ese es también el punto de partida de Cómo conocí a vuestro padre, con la Sophie que encarna Duff lidiando con las apps de citas y los distintos cambios sociales que ha experimentado el mundo desde que la serie original concluyera hace casi ocho años. Cómo conocí a vuestro padre está desarrollada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, guionistas de This is Us y Con amor, Victor.

En su reparto, más allá de Duff y Cattrall, hay que detenerse en el grupo de amigos que tratarán de hacernos olvidar a los parroquianos del Maclaren’s. Están Francia Raisa como Valentina, Suraj Sharma como Sid, Tien Tran como Ellen, Chris Lowell como Jesse y Tom Ainsley como Charlie, aunque los responsables de la serie de Hulu ya han dejado caer su intención de que algunos miembros del reparto original de Cómo conocí a vuestra madre hagan cameos. Puedes ver el tráiler a continuación.

Paralelamente Hulu ha publicado un póster oficial:

Póster de 'Cómo conocí a vuestro padre' Hulu

