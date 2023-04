Cuando todavía no conocíamos a la Bruja Escarlata de las películas de Marvel, allá por los años 80, y sobre todo más tarde, en la época de los 2000, el apellido Olsen estaba asociado a unas jóvenes gemelas de pelo rubio que se ganaron el cariño del público a base de series y películas de comedia. Para cuando Elizabeth Olsen apareció como Wanda, ella era la hermana de Ashley y Mary-Kate, las famosas gemelas Olsen.

Como muchos actores de su generación, comenzaron en el mundo de la actuación de niñas, siendo uno de sus primeros papeles el de Michelle Tanner en la serie Padres forzosos. El cine es todo engaño y las series y películas suelen utilizar a gemelos para interpretar a un solo personaje para así poder rodar durante toda la jornada laboral -algo que un niño pequeño no podría hacer-.

Así, con apenas 11 meses de edad, las gemelas Olsen consiguieron el papel de Michelle durante las 8 temporadas que duró la sitcom aunque, tal y como ha afirmado John Stamos, quien interpretaba a Jesse Katsopolis, estuvieron a punto de perder su trabajo.

Ha sido en el podcast Good Guys, presentado por Josh Peck y Ben Soffer, donde Stamos ha explicado por qué pidió que despidieran a las gemelas tras intentar rodar una escena junto a las hermanas y su compañero de reparto Dave Coulier, quien interpretaba a Joey. Era el primer episodio de la primera temporada.

"Estamos haciendo la escena. Joey y yo estamos cambiando al bebé, ¿no? Y Danny [interpretado por Bob Saget] se va y dice: 'Vigilad a las niñas.' 'Sí, sin problema. Sin problema". Pero sí que hubo un problema y es que, en esta escena en la que sus personajes debían cambiar el pañal a Michelle, las gemelas no pararon de llorar, lo que hizo muy difícil continuar con el rodaje, tal y como ha recogido Insider.

"Llevamos al bebé abajo, la llevamos a la cocina y la lavamos con la manguera. Las dos estaban gritando", ha recordado el actor. "Querían estar en cualquier otro lugar menos allí, y yo también". Los productores intentaron ir cambiando a los bebés prometiendo que no llorarían, pero aquello solo frustró más a Stamos.

"Tenían 11 meses, pobres. No paraban de cambiarlas: 'Esta no va a llorar'. No podía con ello. Dije: 'Esto no va a funcionar'. Así que se deshicieron de ellas. Trajeron a unos bebés pelirrojos... Seguro que sus padres les querían y pensaban que eran atractivos... Fue solo durante unos días. Dije: '¡Volved a traer a las Olsen! Estos bebés son horribles".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.