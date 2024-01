Henry Cavill confirma por fin que su serie de 'Warhammer 40.000' está en marcha

Uno de los detalles que más ha ayudado a que Henry Cavill sea una estrella muy querida por el público es su reconocido frikismo. Siente una gran pasión por los videojuegos y la literatura fantástica, y de hecho uno de los motivos que se han barajado por el que quiso abandonar The Witcher es que no aprobaba el modo en que se estaban adaptando las novelas originales de Andrzej Kapkowski. También fue inevitable sentir que su decepción era un poco la nuestra cuando se confirmó que finalmente no volvería como Superman al Universo DC, luego del anuncio de una secuela de El hombre de acero que no prosperó.

Este 2 de febrero Cavill estrena Argylle, su colaboración con Matthew Vaughn, y durante la promoción ha podido hablar finalmente de un proyecto que debe tenerle entusiasmado. Ya hace tiempo que supimos que Amazon Prime Video había firmado un acuerdo con Games Workshop para un gran proyecto en acción real basado en Warhammer 40.000, una de tantas continuidades de los juegos de guerra Warhammer que tenía la particularidad de ambientarse en un futuro distópico, sin la habitual iconografía de fantasía heroica. Desde su inauguración en los años 80, Warhammer 40.000 ha causado furor en el fandom.

Incluyendo a Cavill, claro, que ha mostrado en redes sociales su colección de figuritas y novelas ambientadas en este universo. El caso es que Warhammer 40.000 iba a ser una superproducción a la estela de El señor de los anillos: Los anillos de poder, posiblemente en forma de serie, pero desde que se supo del trato y del interés en fichar a Cavill no se había sabido nada más. Hoy Cavill, vía Collider, no es que se haya vuelto loco dando datos pero al menos ha confirmado que Warhammer 40.000 sigue vivo, y que tiene muchas ganas de que salga adelante.

“Warhammer está avanzando muy bien. Están pasando grandes cosas y estamos muy emocionados”, dijo Cavill misteriosamente. Warhammer 40.000, cuando finalmente se materialice, será la forma en que Cavill pueda seguir dando rienda suelta a su pasión por la fantasía, del mismo modo que lo hará si cuaja la película de Los inmortales en la que estaría trabajando ahora mismo junto a Chad Stahelski (John Wick).

