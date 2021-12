HBO trabaja en una continuación de ‘A dos metros bajo tierra’

Es difícil pensar en un final más definitivo que el que nos entregó A dos metros bajo tierra. La serie de HBO, centrada en la empresa funeraria que llevaba la familia Fisher, cerró su último episodio con la sucesión de las muertes de cada uno de los protagonistas, entregando una secuencia aun hoy considerada como uno de los mejores finales vistos en televisión. No obstante, este demoledor desenlace choca con la voluntad que HBO muestra hoy día de sacar rédito de la nostalgia, cristalizado en reuniones de Friends y Harry Potter, revivals como la reciente And Just Like That con respecto a Sexo en Nueva York, o la película precuela de Los Soprano, por título Santos Criminales.

Ni una serie tan cerrada como A dos metros bajo tierra va a resistirse a una continuación (como tampoco se ha resistido True Blood, cuyo reboot se puso en marcha recientemente), y ahora Variety recoge que HBO está trabajando en una continuación del aclamado drama de Alan Ball. Aunque no se han dado detalles del argumento ni se ha confirmado nada todavía, este derivado de A dos metros bajo tierra contaría con el mismo respaldo creativo de la serie original: esto es, el citado Ball como showrunner y Bob Greenblatt y David Janollari como productores ejecutivos. De las negociaciones entre los responsables y la cadena se comprobará si la serie prospera, o todo queda en una idea poco afortunada.

A dos metros bajo tierra comenzó su andadura en 2001, a raíz de la muerte del patriarca de la familia que encarnaba Richard Jenkins. La serie acabó prolongándose a cinco temporadas y 63 episodios marcados por la tragedia y el humor negro, indagando en los dilemas existenciales de los Fisher. Llegó a ganar nueve premios Emmy y fue nominada en tres ocasiones a Mejor serie dramática, teniendo en el reparto rostros como Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy o Rainn Wilson.

