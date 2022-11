HBO cancela 'Westworld' por sorpresa tras cuatro temporadas

Este 14 de agosto llegó a su fin la cuarta temporada de Westworld. A diferencia de lo que había ocurrido con entregas previas, HBO no renovó la serie en medio del lanzamiento de sus episodios, con lo que hubo cierta inquietud entre la audiencia. Audiencia que, por cierto, había disminuido lo suyo desde el estreno de Westworld allá por 2016, registrándose 0.3 millones de espectadores por capítulo. Cundía el temor de que la cadena se estuviera pensando si renovarla o no, aun cuando la historia hubiera quedado parcialmente inconclusa en este season finale, y ha terminado ocurriendo lo peor: tres meses después, HBO ha decidido cancelar Westworld. Sus creadores, Jonathan Nolan y Lisa Joy, habían previsto seis temporadas para contar su historia completa, pero no podrá ser.

Según recoge The Hollywood Reporter, hay varios motivos por los que HBO puede haber tomado esta dramática decisión. Para empezar está lo obvio: el bajón de audiencia. Cuando Westworld debutó hace seis años estaba concebida para ser la nueva Juego de tronos. La ambición de su guion y la escala del proyecto en términos de localizaciones y efectos visuales (que deparaba un presupuesto muy holgado) lo refrendaban, y la audiencia durante la entrega inicial acompañó en paralelo a las nominaciones a los Emmy. No obstante, a partir de la segunda experimentó un tremendo bajón de audiencia que se incrementó en las entregas posteriores, mientras las críticas también disminuían su agrado aunque siguieran llegando las nominaciones, y Thandiwe Newton llegara a ganar un Emmy a Mejor actriz de reparto.

Westworld acumula 54 nominaciones a los Emmy, que no han sido suficientes para que HBO se decida a darle otra oportunidad. “Durante las últimas cuatro temporadas, Lisa y Jonathan han llevado a los espectadores a una odisea alucinante, subiendo el listón a cada paso. Les estamos muy agradecidos, ha sido emocionante compartir con ellos en este viaje”, declaran desde HBO. Westworld, que cuenta entre sus productores con J.J. Abrams, se basa en una novela de Michael Crichton que ya fue llevada al cine en los 70, con Almas de metal y secuela. Se centra en un parque temático que recrea localizaciones del Salvaje Oeste con androides; androides que empiezan a tomar consciencia.

La historia se expandió enormemente a partir de ahí, con otros parques y viajes al mundo exterior, comandada por un reparto que integraban Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, James Marsden, Ed Harris, Aaron Paul o la citada Newton. Poco antes de que Westworld fuera renovada por la cuarta entrega Nolan y Joy (que dirigió para Warner su primer largometraje paralelamente a la serie con un descomunal fracaso de taquilla, Reminiscencia) firmaron un acuerdo con Amazon para producir contenido. Este les permitía seguir trabajando en Westworld si así lo querían, algo que han combinado con producir The Peripheral (serie que, protagonizada por Chloë Grace Moretz, llegó este 21 de octubre a la plataforma) y una adaptación del videojuego Fallout.

Ahora que sus compromisos con HBO se diluyen, Joy y Nolan podrán centrarse exclusivamente en Amazon. Por último, cabe achacar la cancelación de Westworld a la situación tan inestable que atraviesa Warner Bros. Discovery como empresa madre. Desde la fusión en abril, el nuevo CEO David Zaslav se ha topado con una deuda insostenible que trata de sufragar a base de descartar proyectos; incluso cuando estos ya han sido rodados y tienen prevista su llegada a HBO Max, como en el caso de Batgirl. Se trata de la segunda gran serie a la que echan el cierre después de La mujer del viajero en el tiempo, mientras que la búsqueda de una sucesora de Juego de tronos que encabezó Westworld parece haber concluido triunfalmente sin ella: es La casa del dragón, su precuela.

