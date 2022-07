La quinta temporada de 'Westworld' será la última, afirma Ed Harris

Ed Harris no sabe cómo será el final de la próxima temporada de Westworld, pero sí tiene una cosa clara: la quinta etapa del show de HBO Max será la última.

En una entrevista con The Hollywood Reporter (vía GamesRadar), el intérprete de William, el Hombre de Negro, ha dejado caer que esta nueva temporada supondrá también el colofón de la serie.

"No tengo ni idea de lo que están planeando [los responsables de la serie, Jonathan Nolan y Lisa Joy]", explica Harris. "Nos queda una temporada más, que comenzará a rodarse en abril y mayo del año que viene. No tengo ni idea de cómo va a terminar", añade.

Eso sí: Harris sí que tiene una preferencia acerca de cómo le gustaría que evolucionara el show. "No me importaría que el William real, el humano, saliera de la máquina criogénica y corrigiera algunas situaciones de las que es responsable", indica el actor.

"No sé lo que va a pasar. No me lo han dicho, desde luego, pero no tengo claro que [William] tenga muchas posibilidades de sobrevivir", prosigue Harris. "Ni siquiera sé si volverá a ser como era antes. Tengo la esperanza que vuelva a ser como era en su juventud, pero no tengo ni idea de si eso ocurrirá", concluye.

A lo largo de cuatro temporadas, el personaje de Harris en Westworld ha destacado como uno de los más perversos de una serie en la que todo el mundo, humanos y máquinas, tiende a portarse de forma absolutamente despiadada. No obstante, que el actor haya formulado la idea de una redención para su personaje es suficiente como para que nos pongamos a especular...

¿Dice la verdad Ed Harris cuando se declara ignorante de los planes de Nolan y Joy, o está jugando con nosotros? Cualquiera sabe, pero solo haber planteado esa duda ya es un pensamiento Westworld donde los haya.