Vuelve la lucha de 'La casa del dragón' contra 'Los anillos de poder': ¿ha troleado HBO a Amazon?

El pasado otoño se estrenaron, con dos semanas de diferencia, La casa del dragón en HBO Max y El señor de los anillos: Los anillos de poder en Amazon. Como ambas eran producciones millonarias de fantasía épica y venían de un proyecto previo de enorme éxito (Juego de tronos en el primer caso y la trilogía de Peter Jackson en el segundo) fue inevitable que los medios hicieran hincapié en una supuesta competición.

Las discusiones sobre qué serie era mejor estuvieron a la orden del día durante su emisión, y ahora las segundas temporadas de ambas se están rodando en Reino Unido (estando por ver si, cuando se estrenen, vuelven a hacerlo juntas). Aunque parezca una ocurrencia caprichosa el asunto es complejo, y se da el caso de que Warner Bros. Discovery, propietaria de HBO, también posee parte de los derechos de J.R.R Tolkien.

Y quiere su parte del pastel. Warner asegura estar preparando más proyectos de la Tierra Media en el marco de la Segunda Edad (esa que recorre Los anillos de poder), y está puliendo un próximo film animado, La guerra de los Rohirrim. Fuera de estos planes, The Hollywood Reporter recoge una curiosa decisión de márketing en lo referente a Max, próximo servicio de streaming de Warner Bros. Discovery.

Max surge de la fusión de la actual HBO Max con Discovery+. Tal y como supimos en un evento de esta semana, entrará en funcionamiento este mes de mayo dentro de EE.UU. y a principios de 2024 estará disponible dentro de territorios como España, de modo que tiene que empezar ya mismo con su campaña promocional. En el evento conocimos su eslogan, que es “The One to Watch”. O “lo que hay que ver”.

La cuestión es que, en un anuncio concreto, ese “The One to Watch” se ha ampliado a “The One to Watch When You Want to Rule Them All”: “Lo que hay que ver cuando quieres gobernarlos a todos”. El rótulo acompaña una imagen de Daenerys (Emilia Clarke) en el Trono de Hierro, perteneciente a Juego de tronos. El anuncio juega con el recuerdo de Daenerys, cuya misión era gobernar Poniente. Pero hay un twist.

La imagen del beef Max

Y es que la frase inevitablemente recuerda a la presentación del Anillo Único en los escritos de Tolkien: “Un anillo para gobernarlos a todos y atarlos en las tinieblas”. Aunque HBO tenga la coartada de que Daenerys en efecto quería gobernarlos a todos, el parentesco con El señor de los anillos es demasiado evidente como para que sea casualidad. Parece que la guerra entre La casa del dragón y Los anillos de poder ha regresado.

