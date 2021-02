Gina Carano se queda sin su propio spin-off de 'The Mandalorian'

Los tuits en los que Gina Caranoexpresaba su simpatía con ideas de extrema derecha le han salido muy caros, y no solo porque hayan provocado su despido de The Mandalorian. Según The Hollywood Reporter, vía The Playlist, la expulsión de la actriz habría puesto fin a los planes de un spin-off protagonizado por Cara Dune, su personaje en la serie.

Según el periodista Aaron Couch, de THR, Lucasfilm planeaba anunciar este spin-off en diciembre, pero descartó sus planes un mes antes, después de las polémicas creadas por los mensajes de Carano en Twitter. El show podría haberse titulado The Rangers of the New Republic, y además de con la actriz despedida habría contado con Sophie Thatcher y con Katee Sackhoff, esta última repitiendo en su papel de Bo-katan Kryze.

Aaron Couch, el periodista que firma este reportaje, señala que "[Lucasfilm y Disney] llevaban dos meses queriendo despedirla [a Carano]". Sus últimos tuits, en los que divagaba sobre el nazismo y el antisemitismo, habrían sido "la gota que colmó el vaso".

Para respaldar la posibilidad de Carano recibiendo su propia serie, podemos apuntar detalles como ese misterioso tatuaje que luce Cara Dune ("Es un tatuaje rebelde, por supuesto, pero es mucho más que eso", declaró la actriz) y el hecho de que el personaje fuera un favorito de los fans. Al menos hasta ahora.