Despiden a Gina Carano de 'The Mandalorian' por sus polémicos comentarios sobre el nazismo

Lucasfilmha despedido a Gina Carano, que daba vida a Cara Dune en el fenómeno de Disney+ The Mandalorian,debido a varios comentarios polémicos en redes sociales. Justo antes del despido, ayer mismo la actriz también dejaba de formar parte de la agencia de talentos UTA.

Tal y como recoge Indie Wire, el comunicado es el siguiente: “Gina Carano ya no trabaja para Lucasfilm y no hay planes de que esté en el futuro. Sus posts en redes sociales denigrando a personas basándose en sus identidades culturales y religiosas son abominables e inaceptables". Según recoge la publicación, de momento, Carano no ha querido comentar nada sobre esta decisión.

El martes, la actriz compartió en sus Instagram Stories un mensaje en el que se leía: "Los judíos fueron golpeados en las calles, no por soldados nazis sino por sus vecinos, incluso por niños. Como la historia ha sido editada, la mayoría de gente hoy no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis pudieran capturar con facilidad a miles de judíos, el gobierno antes hizo que sus vecinos los odiaran solo por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por su punto de vista político?".

Recordemos que, en noviembre del año pasado, los fans de la saga galáctica ya pidieron a Disney y Lucasfilm que despidieran a Carano de The Mandaloriandebido a varios tuits controvertidos sobre pronombres transgénero, fraude electoral y el uso de mascarillas durante la pandemia.

El hashtag #FireGinaCarano (despedid a Gina Carano) llegó a viralizarse en las redes sociales, pero ni Disney ni Lucasfilm respondieron en aquel momento a la polémica, que además tuvo lugar cuando la segunda temporada de The Mandalorian se estaba emitiendo en Disney+.