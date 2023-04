George R.R. Martin temía que el título de la nueva serie de 'Juego de tronos' sonara a sitcom

El pasado miércoles Warner Bros. Discovery afrontó un evento muy importante. Ante la prensa y los accionistas, la major dio los detalles de la inminente fusión entre los servicios de streaming de las compañías que ahora mismo integran el conglomerado: HBO Max y Discovery+, que en los próximos meses pasarán a formar Max. En 2024 llegará a España, y Casey Bloys (presidente de HBO) aprovechó la conferencia para anunciar además algunos cuantos proyectos de ficción destinados al streaming.

Más allá de esa serie de Harry Potter, lo que acaparó todas las miradas fue El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante. Se trata de un nuevo spin-off de Juego de tronos que recibe luz verde en paralelo a que ya se esté rodando la segunda temporada de La casa del dragón: precuela de Canción de hielo y fuego que ha sido un mayúsculo éxito para HBO Max. George R.R. Martin, como es costumbre desde Juego de tronos, ejerce en El caballero de los Siete Reinos de productor ejecutivo.

Poco después de la confirmación de esta serie, Martin ha dado en su blog más información sobre ella. El caballero errante toma su título de uno de los tres libros que integran los Cuentos de Dunk y Egg, cuya recopilación se conoce como El caballero de los Siete Reinos. Martin empezó a publicarlas en 1998, centrándose en las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su escudero Aegon (Egg). Son personajes muy queridos por los fans, pero había que tener consideración por los neófitos.

En función a ello Martin tuvo que darle varias vueltas al título de la serie, que el autor de Canción de hielo y fuego asegura que no es oficial aún. “El título provisional es El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante. No puedo asegurar que sea el definitivo… más allá de que no, no se titulará ‘Cuentos de Dunk y Egg’ o ‘Las aventuras de Dunk y Egg’ o ‘Dunk y Egg’, ni nada parecido”. A Martin le inquietaba cómo podía sonar una serie que efectivamente se llamara Dunk & Egg.

“Me encanta Dunk y me encanta Egg y sé que los fans se refieren a sus novelas como ‘Cuentos de Dunk y Egg’, claro, pero hay millones de personas ahí fuera que no conocen las historias y el título debería intrigarles. Si no conoces a los personajes, Dunk & Egg suena a sitcom. ‘Laverne y Shirley’, ‘Abbott y Costello’, ‘Beavis y Butthead’... Así que no. Tiene que haber un ‘caballero’ en el título. La caballería es el tema central”. El caballero de los Siete Reinos suena más distinguido.

En el mismo post Martin ha dado algunas pistas de cuánto suelen tardar en materializarse estos proyectos, recordando cuando HBO empezó a planear con él expandir la serie de Juego de tronos. “Allá por el verano de 2016, cuando HBO empezó a pensar en los spin-offs de Juego de tronos, les propuse dos ideas: Danza de dragones, que con el tiempo se convirtió en La casa del dragón... y Dunk y Egg. Eso fue hace siete años (yo mismo apenas puedo creerlo). La lección es que el desarrollo lleva su tiempo”.

“Veo todas estas historias en la red sobre spin-offs muertos o abandonados y sacudo la cabeza. La serie de Nymeria sigue en desarrollo. También la de la Serpiente Marina. Tuve una gran semana trabajando con escritores. Y hay otros, tanto de acción real como animados. ¿Cuántos tendrán luz verde, como Dunk y Egg? Imposible saberlo”. Por ahora, al menos, La casa del dragón ha funcionado muy bien, y si ocurre lo mismo con El caballero de los Siete Reinos vendrán varios spin-offs detrás.

