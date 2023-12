George R.R. Martin ya ha visto los primeros episodios de la nueva temporada de 'La casa del dragón' y esta es su opinión

La sangre volverá a correr por Poniente. Es algo inevitable después de lo visto al final de la primera temporada de La casa del dragón y sobre todo si se tiene alguna ligera pista de lo que está por venir en la segunda. Todo está dispuesto para que comience la Danza de los Dragones, la guerra civil entre los Targaryen que tuvo lugar casi dos siglos antes de la historia de Juego de tronos que todos conocemos.

Esta segunda entrega promete no dejar indiferente a nadie. Ni siquiera a George R.R. Martin, la mente detrás de todo lo que conocemos sobre este mundo de fantasía. El autor de las novelas de Canción de hielo y fuego ha visto los dos primeros episodios que se estrenarán en el verano de 2024 y ha quedado completamente sorprendido.

El escritor comentó en su blog que había viajado a Londres para reunirse con su editora y con los responsables de La casa del dragón, incluyendo a guionistas y personas involucradas en el montaje del set de grabación. Allí, Ryan Condal, showrunner de la serie, le mostró los dos primeros capítulos.

"Soy muy objetivo con cualquier cosa basada en mi trabajo... pero tengo que decir que los dos episodios fueron muy buenos (y no están terminados todavía). Oscuros, muy oscuros. Te harán llorar (yo no lo hice, pero uno de mis amigos sí). Poderoso, emocional, desgarrador... justo el tipo de cosas que me gustan (¿Qué puedo decir? Crecí con Shakespeare y lo que adoro son las tragedias y las obras históricas)", escribió Martin.

No solo acudió a Londres para visionar los avances. El autor también aprovechó para discutir sobre los planes a largo plazo de La casa del dragón. Durante dos días, él junto a Condal y el resto del equipo hablaron sobre la tercera y cuarta temporada, que todavía no han sido confirmadas por HBO. Cada una tendrá diez episodios "para hacer justicia a la Danza de los Dragones, de principio a fin".

Martin alegó que con dos días no fue suficiente, puesto que habría sido necesario llegar al menos a la veintena para abarcarlo todo. También pudo recorrer el set de grabación situado en la capital británica y quedó completamente maravillado: "Es enorme, deslumbrante y tan condenadamente real que sentí como si hubiera viajado en el tiempo hasta el Poniente medieval. He visitado docenas de castillos, torreones y construcciones de la época y ninguno de ellos puede compararse con una sola vela o una antorcha de nuestra Fortaleza Roja".

A juzgar por lo expuesto por George R.R. Martin en su blog, nos espera una segunda temporada de La casa del dragón apasionante. Repetirán miembros del elenco principal como Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best o Steve Toussaint, todos ellos interpretando a personajes que se jugarán sus vidas y su honor. La guerra entre las dos ramas de los Targaryen promete dejar mucha sangre y fuego a su paso.

