Gabriel Luna (‘Terminator: Destino oscuro’) se une a la serie de ‘The Last of Us’ como Tommy

La adaptación de The Last of Us en forma de serie para HBO llevaba meses en preparación, pero solo fue cuando conocimos a su reparto que las expectativas se solidificaron. Craig Mazin, creador de la aclamada Chernobyl, iba a ejercer de showrunner junto a Neil Druckmann (director de los dos videojuegos originales) mientras Gustavo Santaolalla también repetía como compositor, y aún así, fue al enterarnos de quiénes serían Joel y Ellie cuando empezamos a entender que se avecinaba algo grande. Los protagonistas de The Last of Us estarán encarnados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, vistos ambos en Juego de tronos. Claro está, no son los únicos personajes de la historia, y quedaban fichajes por hacer.

Ahora Variety confirma que la serie de Mazin ha encontrado actor para alguien muy importante en el cosmos de The Last of Us: Tommy, hermano menor de Joel y antiguo soldado que conserva su idealismo pese a la horrible tesitura a la que ha sido arrojado el mundo. Gabriel Luna será el encargado de interpretar al hermano de Pascal en la ficción; actor que hemos podido ver en las series Wicked City o Agents of S.H.I.E.L.D. (donde puso rostro a Ghost Rider) y que encarnó al principal villano de Terminator: Destino oscuro. The Last of Us, tras recibir luz verde en noviembre, empezaría a rodarse este verano en Calgary, Canadá.

Según supimos recientemente, esta región de Alberta recibirá la producción con los brazos abiertos, con vistas a que se prolongue durante todo un año y provoque previsiblemente un aplazamiento en los calendarios de The Mandalorian, cuya tercera temporada Pascal también tiene pendiente rodar. La fidelidad de The Last of Us a la obra de partida está siendo uno de los temas más debatidos en torno a la producción, con Mazin y Druckmann habiendo revelado tanto que algunos diálogos del videojuego de Naughty Dog llegarán íntegros como que la serie, con el paso de los episodios, encontrará su propio camino.

The Last of Us cuenta cómo, luego de que un virus haya convertido a la mayor parte de la población en zombies letales, un contrabandista que ha perdido la fe en la humanidad cruza su camino con una niña que resulta ser inmune y tener la clave para salvar el mundo. En PlayStation ya ha dado pie a una secuela igualmente aplaudida, que está por ver si guardará relación con la serie de HBO. El piloto de la misma, tras serle encargado a Johan Renck, será dirigido por Kantemir Bagalov.