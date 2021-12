¿Fue realmente Yoko Ono la culpable de la separación de Los Beatles? Allen Klein, la figura detrás de la hecatombe

"He oído hablar de él todos estos años. Sabe cosas que... resultan increíbles. Incluyendo dónde hemos invertido dinero y cómo conseguirlo", comenta John Lennon a George Harrison acerca de la figura de Allen Klein en la docuserie de Disney+ The Beatles Get Back.

Durante décadas, las acusaciones sobre la ruptura de la banda han pesado sobre la figura de Yoko Ono y su posible influencia en Lennon o en Paul McCartney por sus problemas con el alcohol y las drogas. Ahora, la producción de Peter Jackson ahonda en una de las figuras a la que muchos señalan como el verdadero culpable de la separación de Los Beatles: Allen Klein.

Klein fue el mánager en Estados Unidos de algunos de los grandes grupos entre los años 50 y 70, quien también estuvo detrás de los Rolling Stones. Con ambas bandas su relación laboral finalizaría en los juzgados después de algunos movimientos extraños con los derechos de las canciones, que destaparon multitud de irregularidades con las finanzas, comisiones excesivas o malversación de fondos. Algunas acusaciones por las que John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr le llevaron finalmente a los tribunales.

El verdadero culpable del enfrentamiento Lennon-McCartney

La carrera en solitario de Paul McCartney fue acusada por muchos como la verdadera responsable del cisma, algo que este ha negado constantemente durante estos años. "John entró en una habitación un día y dijo, 'Dejo los Beatles'. Y señaló: 'Es emocionante, como un divorcio'. Y entonces nos quedamos nosotros recogiendo los pedazos". Pese a todo, la nueva producción deja más que en entredicho que Yoko Ono fuera la instigadora detrás de esta decisión, quien ha quedado más que satisfecha con el documental de Peter Jackson.

En Get Back vemos como Ono mantiene un perfil bajo respecto a la banda, mientras que la importancia de Allen Klein como hombre de negocios se convierte en fundamental. Muchos apuntan incluso a que el enfrentamiento entre Paul McCartney y John Lennon nacería después de que el primero se negara a firmar un contrato con Klein, quien ayudaría en su carrera en solitario al propio Lennon y a George Harrison. Aunque finalmente su relación se torcería con todos los miembros del grupo.

Su relación con Lennon

Como Lennon señala en el documental este se reunía con Klein en 1969, cuando la compañía de la banda Apple Records pasaba algunos apuros monetarios. En la docuserie este le cataloga como alguien "fantástico" e "interesante", quien "sabe todo de todas las cosas". Algo que conquistaba a Lennon, quien demostraba una verdadera pasión hacia el empresario y seguiría sus pasos durante unos cuantos años más.

"Es extraordinario, con su capacidad... No puedo ni explicarlo. No sé si habla contigo del mismo modo que con otra gente. Quizá no, por ser quién eres, pero te pregunta algo, estás a mitad de respuesta y, si no le gusta, o no es realmente lo que quería oír, cambia de tema a mitad de frase. Eso me molesta la verdad", señala el productor Glyn Johns sobre él en el documental.

Sin embargo, en una visita inesperada de Lennon a las oficinas de Klein en 1973 este descubría algunas anomalías, que suponían el comienzo de una querella. En 1974, Lennon le dedicó la canción Steel and Glass (Acero y vidrio). "Bueno, tu boquilla grazna mientras extiende tus mentiras. Pero no puedes tirar de las cuerdas si tus manos están atadas". Una relación que había causado numerosos conflictos entre los cuatro de los Beatles hasta la muerte de Lennon en 1980.

Klein también fallecía en 2009 después de una larga lucha contra el Alzhéimer, detrás de sí dejaba hasta el último momento numerosos conflictos y enemigos. Un tiburón sin escrúpulos al que ahora todos señalan como el mayor causante de la separación de los Beatles y exonera de una vez por todas a Yoko Ono y Paul McCartney.

