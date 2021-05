'Friends: The Reunion': Matt LeBlanc desvela cómo se dislocó el hombro rodando tu episodio favorito

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE FRIENDS: THE REUNION]

Es imposible elegir un solo episodio (ni dos, ni tres, ni 30 probablemente) emblemático de Friends. La sitcom que cambió la televisión durante sus 10 años en antena tiene escenas y momentos memorables a cascoporro. Sin embargo, hay un capítulo que siempre se repite entre los más queridos o recordados por los fans: El de cuando nadie está listo.

Se trata del segundo episodio de la tercera temporada, ese en el que Ross intenta sin éxito que sus amigos se arreglen para llegar a tiempo a un evento de etiqueta en el museo. Joey y Chandler no se lo van a poner fácil protagonizan una 'guerra' que empieza con un sillón, sigue con unos cojines y escala hasta tal punto que Joey termina poniéndose toda la ropa de Chandler. Sin duda, uno de los 'looks' de la serie.

Lo que no sabíamos sobre ese episodio es que Matt LeBlanc se dislocó el hombro mientras rodaba una de las escenas en su lucha por el sofá. Así lo ha desvelado el actor en Friends: The Reunion después de que David Beckham intervenga en el especial contando que El de cuando nadie está listo es su capítulo favorito.

Rodaje accidentado

Los actores miran el rodaje de la escena

"Es el primer episodio que hicimos rodado en tiempo real, como una obra de teatro", cuenta el creador David Crane durante el reencuentro, antes de pasar a los protagonistas en el set de Central Perk, donde Lisa Kudrow pregunta a LeBlanc: "¿Qué hacías cuando se te salió el brazo de la cuenca? ¿O el hombro?". "Fue cuando él y yo nos peleamos por la silla", responde el actor.

Crane recuerda entonces cómo, en determinada escena, Joey saltaba corriendo al sillón de la discordia justo cuando Chandler entraba en el apartamento de Monica. "Lo rodamos tres veces y salió a la perfección", cuenta la también creadora Marta Kauffman. Pero, por alguna razón que nadie sabe explicar, quisieron rodar una cuarta vez. A continuación, puedes ver el momento (minuto 2:06):

"Fui a saltar por encima de la mesa de centro", recuerda LeBlanc sobre esa cuarta toma: "Y, no sé cómo, pero tropecé. Y se me levantaron las piernas en el aire y se me salió el hombro de la cuenca". El especial muestra entonces las imágenes en las que Matt se disloca el hombro. Aniston y Cox ni siquiera son capaces de mirar la grabación

El vídeo muestra cómo, al principio, nadie se da cuenta de lo que ha pasado, más allá del tropezón de LeBlanc. Pero, cuando este se levanta del sofá con ayuda de David Schwimmer, vemos como se toca el hombro dislocado y se mete en la habitación de Monica. Lo oímos gritar mientras Schwimmer hace gestos para que corten.

El actor tuvo que ser llevado al hospital, tal y como relatan en el especial. "Así acabó el rodaje. Porque ni siquiera era un episodio de los que pudiéramos rodar las otras escenas. Fue el único episodio en el que estaban los seis", relata Crane.

El siguiente quebradero de cabeza para los guionistas fue meter en la serie el cabestrillo que le pusieron a LeBlanc y se les ocurrió hacer que Joey se lesionara saltando en la cama. Por lo demás, el equipo esperó a que LeBlanc se recuperara para rodar el final de En el que nadie está listo.

El actor que daba vida a Joey también ha recordado una curiosidad para los más supersticiosos: "Había una cosa que hacíamos en todos los episodios que no hicimos esa noche antes de empezar". "Nuestro corrillo", responde Aniston. "Y no lo hicimos esa noche", afirma LeBlanc: "Fue la única vez que no lo hicimos". A partir de entonces, si a alguien le entraban las dudas de si hacer el corrillo, LeBlanc respondía al instante: "Sí, tenemos que hacerlo". Y siempre lo hicieron.