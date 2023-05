Extraña decisión de Disney+: con esta serie de Marvel seguirá el modelo de Netflix

La serie Ojo de halcón concluyó el primer año de Marvel lanzando series en streaming. Con ambientación navideña, nos trajo las aventuras de Clint Barton (Jeremy Renner) y su discípula Kate Bishop (Hailee Steinfeld), con una aparición muy celebrada de Florence Pugh como Yelena Belova y, coincidiendo con Spider-Man: No Way Home en carteleras, un debut inesperado. Mientras el film de Jon Watts trajo de vuelta a Charlie Cox como Daredevil, Ojo de halcón hizo lo propio con su enemigo, el Wilson Fisk que interpreta Vincent D’Onofrio.

Fisk, Kingpin, era el villano en la sombra de Ojo de halcón, como íbamos descubriendo en torno a la presencia de su “sobrina”, Maya López, alias Echo. Esta guerrera sorda y nativa americana terminaba la serie con muchas dudas sobre en qué lado de la justicia posicionarse, y luego supimos que estas dudas marcarían el desarrollo de todo un spin-off de Ojo de halcón centrado en ella. Echo, por tanto, tiene como protagonista a la actriz Alaqua Cox tras su papel de enemiga renuente en Ojo de halcón, y el plan era que llegara a Disney+ en 2023.

El plan sigue siendo ese, como desveló Kevin Feige en el reciente Upfront de Disney, pero con un matiz en cuanto al modelo de estreno. Hasta ahora todas las series de Marvel Studios destinadas a Disney+ se habían emitido de forma semanal asegurando que la conversación, con suerte, se alargara hasta el final de la andadura. Pero no ocurrirá lo mismo con Echo: la serie va a estrenarse en modo Netflix. Esto es, todos los episodios de golpe en un mismo día, predispuestos al atracón.

¿Cuándo será eso? Feige también lo ha detallado: ocurrirá el 29 de noviembre, teniendo por delante los lanzamientos (en este caso de forma escalonada) de Invasión secreta y la segunda temporada de Loki. El gran aliciente de Echo, más allá de lo bien que nos caiga su protagonista, es que será la primera vez que Daredevil y Kingpin se vean las caras luego de encabezar aquella serie de Netflix. Consciente de lo mucho que esta serie gustaba, Feige movió los hilos para traer a Cox y a D’Onofrio al MCU.

Echo sería la antesala para Daredevil: Born Again, otra próxima serie que se centraría por completo en el superhéroe y su villano. Más allá del interés por reencontrarse con estos personajes, Feige ha elogiado al “increíble equipo de guionistas, directores y miembros de reparto indígenas” tras Echo. Este equipo incluye a los intérpretes Zahn McClarnon y Devery Jacobs (vistos en Reservation Dogs), además de Graham Greene (Bailando con lobos) y Tattoo Cardinal (a quien veremos en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese).

Dirigen por otra parte Sydney Freeland (también llegado de Reservation Dogs) y Catriona McKenzie (The Walking Dead). Luego de Echo, que cerraría la cosecha seriéfila-marvelita de 2023, en el calendario de la Casa de las Ideas se divisan la citada Born Again, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos y otro spin-off de Bruja Escarlata y Visión centrado en Visión.

