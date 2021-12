Familia, monstruos y Kaer Morhen: así es la segunda temporada de 'The Witcher'

Cuando Lauren Schmidt Hissrich se adentró por primera vez en aquel Continente plagado de brujos, monstruos y seres todopoderosos que había ideado Andrzej Sapkowski, lo que más le atrajo no fue tanto la fantasía épica como la emoción que desprendía la historia. Tres años después, la creadora de The Witcher sonríe entusiasmada al otro lado de la pantalla recordando que la razón por la que se embarcó en esta adaptación fue “la promesa de juntar a la familia”; es decir, a Geralt de Rivia (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) y Yennefer (Anya Chalotra).

La segunda temporada, que llega hoy a Netflix, finalmente girará en torno a esa promesa sobre esta particular familia: “Es la esencia de la historia: una hija con una figura materna y otra paterna, sin vínculos de sangre, pero todos conectados. Eso es algo con lo que cualquiera se puede identificar, sobre todo ahora. Tras el Covid, contar historias sobre conexión, sobre extraños que se apoyan, sienta muy bien, es lo que hemos vivido”.

La entrega arrancará justo después del final de la temporada anterior, con el esperado encuentro entre el brujo y Ciri después de que el protagonista dé por muerta a Yennefer en la Batalla de Sodden. “Al final de la primera temporada, Ciri corría hacia Geralt en el bosque. Él era su destino, ella el de él... Todo era precioso, un final feliz”, rememora la showrunner.

"Pero en la segunda, se dan de bruces con la realidad", apunta: "Nunca se han conocido hasta este momento, son completos extraños. Es como: ‘Vale, debemos estar juntos en esto por la Ley de la Sorpresa, ¿pero nos caemos bien siquiera?’. La confianza entre ellos irá desarrollándose a medida que avance el relato, primero con una relación más cercana a la de mentor-discípula, y más tarde como una similar a la que existe entre un padre y una hija”.

Para los nuevos episodios, que de esta forma se centrarán en una Ciri aprendiz pasando de ser la princesa asustada de la primera entrega a una heroína, el equipo se ha basado sobre todo en La sangre de los elfos, el primer libro de la saga. “Ahí es donde encontramos nuestra inspiración inicial, aunque hemos expandido el relato”, explica Schmidt Hissrich.

“Por ejemplo, Yennefer no sale en la primera mitad del libro, pero los fans se volverían locos si no la vieran en la primera mitad de la temporada", añade: "Así que creamos un viaje para ella entre el final de la anterior entrega y el desenlace de La sangre de los elfos, una subtrama que honrase la escritura de Sapkowski pero a la vez fuera divertida e inesperada para los fans del personaje”. En la misma línea, un aspecto fundamental que se repite en esta segunda entrega es la reivindicación de los personajes femeninos, protagonistas indiscutibles de la trama.

La creadora asegura que se sorprendió por la cantidad de espectadoras que disfrutaron de la primera temporada gracias a Ciri o Yennefer, mujeres con capas dentro de un género, el de la fantasía, que ha tendido a estereotiparlas: “Aquí son heroicas, muy guapas, fuertes, pero también fallan, son egoístas e impulsivas. Me han preguntado muchas veces si escribir personajes femeninos fuertes restaba valor a los masculinos y creo que todo papel es tan fuerte como los otros con los que interactúa. No hay Geralt sin Yennefer o Ciri”.

Hogar de brujos

Geralt no solo mostrará una cara desconocida hasta ahora en su afán por entrenar y proteger a Ciri, sino que también conoceremos más sobre el pasado en esta segunda parte. La creadora quería que, en los nuevos capítulos, el personaje de Cavill volviera a casa junto a su joven aprendiz para así mostrar a los seguidores Kaer Morhen, una fortaleza en la que los brujos de la Escuela del Lobo se forman y descansan durante los meses de invierno. Allí los espera Vesemir (Kim Bodnia), figura paterna y mentor del protagonista.

“Cuando digo que esta temporada va sobre la familia, no solo me refiero a Ciri, Geralt y Yenn, sino también a esta familia multigeneracional que tenemos en Kaer Morhen”, aclara la Lauren: “Con ayuda de Henry, que viene de una familia de hermanos, hemos explorado qué pasa cuando unos hombres con un propósito en común vuelven a su hogar para relajarse y ser ellos mismos. También ha sido genial presentar a Vesemir, el maestro que creó a Geralt y lo hizo el hombre que es, y del que ahora aprende cómo ser un padre para Ciri”.

'The Witcher' 2T Cinemanía | JAY MAIDMENT

Kaer Morhen (“Uno de los sets más excepcionales que he visto en mi vida”, dice Schmidt Hissrich) y sus aguerridos alumnos no son la única sorpresa salida del universo de The Witcher para esta nueva tanda de episodios. Como bien define la creadora, el Continente es “un gran tablero de ajedrez en el que estás moviendo piezas constantemente” y ahora las facciones, con sus personalidades, su aspecto y sus objetivos propios, se extienden.

Más allá de Kaedwen y sus brujos con pociones, esta nueva entrega también nos traerá, entre otros personajes, a los elfos: “Para mí, lo más importante es que, si nos centramos en un grupo, como los elfos en los primeros episodios, demos al espectador herramientas para conectar con ellos. En ese caso, hemos usado a Filavandrel (Tom Canton), que solo iba a estar en un capítulo de la primera temporada hasta que nos dimos cuenta de que los fans empatizaban con él".

"Fue maravilloso traerlo de vuelta, ponerlo como cabecilla entre los elfos y, a través de él, presentar a otros miembros como Francesca (Mecia Simson). Así nos asegurábamos de que el espectador pasase tiempo con cada facción y se preocupase por los personajes”, asegura.

Continente de bestias

Dentro del complejo tablero de ajedrez que es The Witcher, los monstruos también se han ganado su espacio a base de palizas a Geralt en los videojuegos. Esas miniaventuras protagonizadas por el brujo y todo tipo de criaturas deformes sirven como escape e incluso alivio cómico dentro de la trama principal.

“En los libros, cuando la historia familiar y el conflicto político en el Continente crecen, los monstruos se vuelven secundarios”, nos dice la showrunner: “Pero gracias al éxito de los juegos sabemos que a la gente le encanta ver a Geralt de caza”. Aunque en menor medida que su predecesora, esta temporada mantendrá estas peripecias en las que los engendros se cuelen en la historia principal de formas inesperadas para medirse al canoso protagonista.

'The Witcher' 2T Cinemanía | Susie Allnut

Tampoco faltarán las adaptaciones de aquellos cuentos populares a los que Sapkowski dio un giro tenebroso. El primer capítulo, sin ir más lejos, se inspira en La semilla de la verdad, relato corto de la colección El último deseo y uno de los más aclamados por reinterpretar de manera sombría La bella y la bestia. En él, Kristofer Hivju (Juego de tronos) se mete en el pelaje de Nivellen, un hombre transformado en monstruo como venganza por haber violado a una joven sacerdotisa.

“Yo, como estadounidense, he crecido con versiones felices de los cuentos de hadas y es fascinante recoger otras versiones oscuras”, cuenta Schmidt Hissrich, que apenas ha cambiado nada de La semilla de la verdad para su traslado a la pantalla: “Me arrepentí mucho de no meter esta historia en la primera temporada: es una de mis favoritas. Ahora que Geralt y Ciri están juntos, nos dimos cuenta de que había una gran oportunidad de incluir a Ciri en la trama y así empezar a construir la confianza entre ambos”.

Pero más allá de cuentos, pociones y hechiceras, la creadora insiste en que el regreso de The Witcher se sustenta en los sentimientos humanos y la realidad que nos toca vivir. Conocimos a Geralt de Rivia hace dos años en un mundo sin mascarillas ni distancia social, y ahora regresa a uno que habla de vacunación y no sale sin gel hidroalcohólico, algo que ha tenido impacto en la historia. La desconfianza, el miedo o el instinto de supervivencia heredados del confinamiento se reflejarán en pantalla, elevando la fantasía épica. “Es emoción. Eso es The Witcher”, promete.

