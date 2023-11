Casi tres años después, Marvel revela una escena eliminada con Evan Peters en 'Bruja Escarlata y Visión'

A día de hoy, no es solo que estemos plenamente acostumbrados a la idea del multiverso dentro del MCU, sino que es un asunto que gran parte del público ya considera cansino. Pero en 2021, cuando llegó Bruja Escarlata y Visión, la primera serie del Universo Marvel, todo eran promesas excitantes y emoción ante lo nuevo.

De ahí que la aparición de Evan Peters en el reparto de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany causara tanta emoción. El actor había interpretado a Pietro Maximoff, el hermano de Wanda, en las últimas películas de X-Men producidas por la Fox, con lo que era fácil pensar que su Quicksilver iba a tener una sorprendente aparición especial en Bruja Escarlata y Visión, inaugurando la transición entre universos marvelitas.

Pero no. Esa tarea quedaría pendiente para Spider-Man: No Way Home, siendo refrendada por la escena postcréditos de The Marvels. En Bruja Escarlata y Visión, Peters simplemente interpreta a Ralph Bohner, un vecino cualquiera de la localidad de Westview a quien la bruja Agatha Harkness (Kathryn Hahn) controló mentalmente para que se hiciera pasar por Pietro y así engañar a Wanda.

Escena eliminada de 'WandaVision'

Sea como sea, casi tres años después del estreno de Bruja Escarlata y Visión en Disney+, en Marvel han considerado interesante revelar una escena eliminada inédita con Evan Peters en el papel de Ralph Bohner. La ha publicado IGN, como parte de la campaña promocional del lanzamiento de Bruja Escarlata y Visión en formato doméstico el próximo 28 de noviembre.

En la escena en cuestión, se descubre que Ralph es ni más ni menos que el testigo clave que el detective Jimmy Woo, interpretado por Randall Park, buscaba para testificar contando los extraños fenómenos ocurridos en Westview durante el duelo de Wanda, que tomó el control de toda la localidad y sus habitantes convirtiéndolos en protagonistas de una historia de la sitcom estadounidense.

Puedes ver la escena a continuación, donde se descubre que Woo quizás va a tener más problemas de los que cree localizando a su testigo.

