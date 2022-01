"No es una prótesis": El chico sentado en el baño de 'Euphoria' habla sobre su desnudo en TikTok

Después de dos años desde el último episodios (si no contamos los especiales navideños de Rue y Jules), el regreso de Euphoria se esperaba con muchas ganas y no ha decepcionado a los fans. La serie adolescente de Sam Levinson para HBO ha vuelto con muchas ganas (¡y filmada en 35mm!), retomando la historia allí donde se quedó.

El primer episodio de la segunda temporada estuvo lleno de momentos álgidos y escenas de máxima tensión, como esos minutos que Cassie (Sydney Sweeney) pasa escondida en una bañera carcomida por la culpa y el miedo. Es precisamente en esa subtrama donde tiene lugar una de las apariciones más comentadas del episodio, aunque dure apenas unos segundos y no sea de ningún personaje conocido. De hecho, se trata de un personaje al que los fans llaman simplemente "el chico sentado en el baño".

Quién es el chico sentado en el baño de 'Euphoria'

Ansel Wolf Pierce es el actor que interpreta al chico sentado en el baño de Euphoria. Es uno de los asistentes a la fiesta de Año Nuevo y entra en el baño donde está escondida Cassie después de que hayan pasado por allí Maddie (Alexa Demie), Rue (Zendaya), Elliot (Dominic Fike) y está a punto de convertirse en el camarote de los hermanos Marx. Cuando parece que Cassie puede salir ya sin ser vista y está saliendo de la bañera, entra este chico visiblemente borracho, se baja los pantalones y se sienta en el retrete, dejando plenamente a la vista sus genitales.

Mientras Cassie sale de la bañera con los ojos tapados, él la ve y le dice que está "muy buena", pero que "de todas formas voy a cagar, lo siento". Una escena de apenas 30 segundos que se ha quedado grabada en las pupilas de los espectadores de Euphoria por el desnudo cintura para abajo del actor. Después de esta impactante presentación en sociedad, el actor empezó a recibir un aluvión de mensajes en sus redes sociales hasta que finalmente decidió abordar el tema que todo el mundo quería saber.

"Sí, ese soy yo en el cuarto de baño. No es una prótesis", afirma el actor en un vídeo de TikTok que subió un día después del estreno de la segunda temporada de Euphoria. "He recibido muchísimas preguntas y sois todos graciosísimos. La cantidad de tiktoks, tuits y el puto foro de Reddit analizando cada detalle de la escena... Me vuela la cabeza".

Además de elogiar al director Sam Levinson, también creador de Euphoria ("Un visionario absoluto, el mejor director con el que he trabajado"), Pierce también habla en otros vídeos de cómo fue la experiencia de contar a su familia que le habían dado un papel en la serie de HBO, que sin duda ha sido el rol más relevante hasta ahora en su carrera. Pero seguro que no es el último.

