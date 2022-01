Quién es Angus Cloud, el actor que interpreta a Fez en 'Euphoria' de HBO

Después de dos años de espera y un par de capítulos especiales de por medio, la serie Euphoria ha regresado con fuerza a HBO Max. El primer episodio de la segunda temporada Trying to Get to Heaven Before They Close the Door sorprendía una vez más a los espectadores dándonos a conocer la historia detrás de Fezco (más conocido como Fez), que explicaba el carácter del camello y amigo de Rue.

Detrás del personaje se sitúa Angus Cloud, un joven de 23 años nacido en Oakland, California (Estados Unidos), quien nos ha vuelto a dejar los pelos de punta con su pelea con Nate (Jacob Elordi). Un enfrentamiento rodado durante tres horas y donde el actor finalizaba con el hombro dolorido "solo por lanzar puñetazos aéreos falsos, que ni siquiera estaban golpeando nada". ¿Pero quién es realmente este actor?

Nacido el 10 de julio de 1998 y con familia originaria de Irlanda, Cloud estudió Artes en la Escuela de Diseño y Producción de su ciudad natal. El actor era descubierto por las calles de Brooklyn, mientras trabajaba en un restaurante de pollo y waffles. Aunque al principio el intérprete creía que el equipo de la serie estaba tomándole el pelo, pronto se convertiría en uno de los personajes más queridos de Euphoria. De hecho, el showrunner Sam Levinson pensó en matar durante la primera temporada a Fezco, una decisión que afortunadamente era descartada después de ver cómo encajaba en la acción.

"Fue un día, cuando estábamos filmando el piloto, que creo que Jacob me dijo: "Oh, sí, ¿no lo sabías? Tu personaje [imita que se le vuelan los sesos]". Nunca terminó sucediendo. Creo que les gustó lo que hice y decidieron mantenerme con vida y dejarme rockear", señalaba Cloud recientemente en una entrevista para GQ. Y es que a pesar de los conflictos entre Nate y Fezco, la relación entre Elordi y Cloud es formidable, como demuestran siempre en las redes sociales.

En la actualidad, Fezco tiene pendiente el estreno de North Hollywood, escrita y dirigida por Mikey Alfred (coproductor de En los 90). Además, también participa en estos momentos en el rodaje de Your Lucky Day (de Dan Brown) y tiene un papel listo para The Things They Carried (de Rupert Sanders), donde coincidirá con actores de la talla de Tom Hardy, Bill Skarsgård, Pete Davidson y Tye Sheridan.

Comparado por muchos con la imagen de actores como el propio Hardy o raperos como el fallecido Mac Miller, la industria tiene los ojos puesto en Cloud. Por lo pronto, el acercamiento de Fez a Lexi (Maude Apatow) y su papel protector con Rue (Zendaya) prometen seguir dándonos grandes alegrías.

