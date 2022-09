Esto está que arde: las estrellas de 'La casa del dragón' a las que tienes que seguir en redes

Hay pocos campos de batalla más temibles que Poniente. Si algo demostró Juego de tronos en sus ocho temporadas es que no hay poder sin masacre previa ni héroe invencible, al menos en los Siete Reinos.

Ahora que HBO Max ha estrenado por fin su precuela, La casa del dragón, en torno a los siempre bélicos Targaryen, volvemos a las escabechinas semanales, esta vez dentro de un mismo linaje.

A la espera de comprobar qué jinete de dragones sobrevive a esta batalla campal, a sus actores protagonistas les toca medirse en otro frente incluso más desafiante fuera de la pantalla: el de las redes sociales.

Repasamos las cuentas en Twitter, Instagram o Tik Tok de los rostros que se esconden tras los personajes de La casa del dragón y que todo fanático del fuego valyrio debería seguir desde ya.

Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen joven)

Milly Alcock es Rhaenyra Targaryen (versión joven) Cinemanía

La australiana Milly Alcock, que da vida a la primogénita del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) en su versión joven, no es excesivamente activa en redes y, como buena centennial, se sobra con su perfil en Instagram. En ella, se presenta con su nombre completo, Amelia May Alcock, y recibe a sus seguidores con un: "Bienvenidos a mi vida".

Hablando de seguidores, la rubia acumula 180.000 (y sumando). Eso sí, desde que se abrió la cuenta en 2015, tan solo ha compartido 68 publicaciones. Si echamos un vistazo a sus publicaciones, encontraremos fotos con sus amigos, algunas más artísticas y otras con sesiones profesionales.

"Tontería".

Emily Carey (Alicent Hightower joven)

Emily Carey es Alicent Hightower (versión joven) Cinemanía

La británica detrás de Alicent ha desvelado en una entrevista para news.com.au que, tras la Comic-Con 2022, donde fue duramente criticada por los fans por haber asegurado que había humanizado a su villana, cerró su cuenta en Twitter.

Aunque la ha reabierto y comparte contenido de la serie en la red del pajarito, es más activa en Instagram. Con 141.000 seguidores, en ella se presenta como "cuentacuentos" o "contadora de historias" y tiene varias historias destacadas con sus amigos, sus trabajos a su perro.

En cuanto a su muro en constante movimiento, suele subir imágenes detrás de las cámaras de la serie y su perfil es la mezcla perfecta entre rodajes y planes diarios.

"Torneos, trayectos accidentados, visitas a reyes y luto".

"Temporada de Tauro".

Y sí, también está en TikTok, donde suma 132.000 seguidores y en la que se suma a retos junto a su madre.

Paddy Considine (Viserys Targaryen)

Paddy Considine como el rey Viserys I Cinemanía

El veterano actor y músico inglés que te sonará por Peaky Blinders o las películas de Edgar Wright y que ahora se sienta en el Trono de Hierro como el rey Viserys, también es bastante activo en Instagram.

En su caso, utiliza la red social fotográfica, en la que tiene 71.000 seguidores, para promocionar sus trabajos como intérprete o director, pero también como músico al frente de su banda Riding The Low.

"¡Prestad atención, cabrones! Anuncio importante este lunes".

"Hermanos".

"Preparado para retumbar".

Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen adulta)

Emma D'Arcy es Rhaenyra Targaryen Cinemanía

Emma D'Arcy pronto aterrizará en los Siete Reinos como la versión adulta de la princesa heredera. Hasta entonces, podemos profundizar en su vida a través de su cuenta en Instagram, con 34.000 seguidores, donde se presenta como persona de género no binario y ex-repartidor de periódicos.

Tanto en sus historias destacadas como en las imágenes fijas que comparte, se repiten paisajes, elementos de la vida cotidiana (plantas, chimeneas, zapatillas), sesiones de fotos y algún que otro autorretrato.

"El novio de alguien".

Olivia Cooke (Alicent Hightower adulta)

Olivia Cooke es Alicent Hightower Cinemanía

Aunque todavía tampoco se ha dejado ver en pantalla, Olivia Cooke aterrizará pronto en los Siete Reinos para dar vida a la versión adulta de Alicent.

La actriz tiene 165.000 seguidores en Instagram, cuenta que se abrió en marzo y en la que ha subido 18 publicaciones. Entre ellas, encontramos imágenes promocionales de La casa del dragón, proyectos profesionales y varias instantáneas más personales.

"Unas cuantas cosas".

Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon)

Steve Toussaint es Lord Corlys Velaryon Cinemanía

El intérprete bajo los ropajes del señor de la Casa Velaryon también se deja ver en redes. Tiene cuentas en Twitter y en Instagram, aunque, como todos, está más presente en la red fotográfica.

Abrió su perfil en mayo (de ahí que tan solo tenga 5.000 seguidores y 20 publicaciones), pero ha tenido tiempo para compartir imágenes del tour promocional de La casa del dragón y adelantos de la ficción.

"En la premiere de La casa del dragón con mi 'mujer', la extraordinaria Eve Best. Creo que ha ido bien, HBO".

"¡Cuánto tiempo, San Diego! Gracias por el amor y el apoyo, lo ha significado todo. Espero que os guste la serie, ya queda poco".

Fabien Frankel (Ser Criston Cole)

Fabien Frankel es Ser Criston Cole Cinemanía

Conviene no perder de vista a Criston Cole; no en vano pasará a la historia de Poniente como el Hacedor de Reyes. En cuanto a Frankel, el actor que le da vida, es más difícil seguir su rastro en redes ya que tan solo tiene una cuenta en Instagram (19.000 seguidores) y no la actualiza demasiado.

Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen)



Tom Glynn-Carney es Aegon Targaryen Cinemanía

El futuro hijo rey Viserys que promete dar guerra a su medio hermana Rhaenyra en la lucha por el Trono de Hierro durante la Danza de los Dragones será interpretado por este actor y músico británico de 27 años que, como excepción, se prodiga casi más por Twitter que por Instagram.

En esta última, tan solo tiene 6 publicaciones y suma 3.000 seguidores, aunque algo nos dice que muy pronto esa cifra subirá de forma desorbitada.

"Pasé una gran noche en la premiere de La casa del dragón. Gracias a todos los que vinisteis y nos apoyasteis. Fue genial conoceros. Estamos emocionados por compartir en lo que hemos estado trabajando. Esto es solo el comienzo".

Phia Saban (Helaena Targaryen)



Phia Saban es Helaena Targaryen Cinemanía

Otra hijísima de Viserys, hermana de Aegon y Aemond, a la que pronto conoceremos en Poniente, pero a la que ya podemos ir poniendo cara gracias a su perfil en Instagram, donde sube contenido con frecuencia.

En la cuenta de la joven actriz de 23 años, con 6.000 followers, se entremezclan imágenes de sus proyectos profesionales con otras de su vida personal y algún que otro guiño a estrellas que admira como Greta Gerwig, Colin Firth o Uma Thurman.

"Estas son las fotos más bonitas de la historia".

Harry Collett (Jacaerys Velaryon)

Harry Collett es Jacaerys Velaryon Cinemanía

El intérprete que dará vida al hijo mayor de Rhaenyra Targaryen tal vez te suene por su participación en la reciente Las aventuras del Doctor Dolittle (2020), con Robert Downey Jr.

Si no es así, tranquilo porque puedes ir poniéndole cara en su cuenta de Instagram, en la que lo siguen 91.000 personas y donde mantiene a sus fans al tanto de todos sus trabajos.

"Felicidades, rey".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.