¿De qué te suena Emily Carey ('La casa del dragón')? Tus heroínas favoritas son esta joven actriz

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN]

Cuando una actriz debuta a una edad muy temprana, es muy común que lo haga como la versión infantil o juvenil de algún personaje adulto. Mckenna Grace, por ejemplo, ha sido Carol Danvers (Brie Larson), Tonya Hardin (Margot Robbie) o Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) antes de protagonizar títulos como Cazafantasmas: Más allá.

Lo mismo ocurre con Emily Carey (Londres, 2003), actriz británica de 19 años que forma parte del elenco de La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos. En la ficción de HBO Max, interpreta a la joven Alicent Hightower, el personaje que de adulta tiene el rostro de Olivia Cooke.

Sin embargo, este no es el único papel en el que Emily ha dado vida a la adolescente detrás de la mujer protagonista. Puede que su nombre no te suene, al menos de momento, pero la has visto en estas superproducciones.

'Wonder Woman' (2017)

Emily Carey en 'Wonder Woman' Cinemanía

Carey no tenía mucha experiencia cuando fichó por la Wonder Woman de Patty Jenkins. Tan solo había aparecido en un vídeo musical y en la miniserie Houdini y Doyle (2016), en la que había interpretado a Mary Conan Doyle.

En la primera y exitosa película de la princesa amazona, la actriz, por aquel entonces de 14 años, hizo de Diana (Gal Gadot) en esos flashbacks en los que el filme exploraba el pasado de la joven heroína en Temiscira.

La versión más pequeña fue interpretada por Lilly Aspell, pero Carey se hizo cargo de la joven que entrena con su tía Antiope (Robin Wright). A continuación, puedes rememorar el momento:

"Recuerdos de Wonder Woman con estas mujeres fenomenales. Cuando las mujeres se unen con un propósito colectivo, ocurre la magia".

"He encontrado algunas fotos de mis pruebas de vestuario para Wonder Woman".

"Otro detrás de las cámaras de Wonder Woman. Entrenando con el increíble equipo de especialistas en Watford. Me lo pasé genial y aprendí habilidades que nunca olvidaré".

'Tomb Raider' (2018)

Emily Carey en 'Tomb Raider' Cinemanía

Justo un año después de dar vida a Diana, se metería en la piel de otra heroína de acción, Lara Croft, en la Tomb Raider protagonizada por Alicia Vikander.

Roar Uthaug, con la connivencia de Vikander, entregó una nueva adaptación de los videojuegos más fiel y realista que las dos películas previas protagonizadas por Angelina Jolie.

En ella, Carey protagonizaba una escena del pasado de la protagonista, en la que su padre, interpretado por Dominic West, le anuncia que se va de viaje mientras ella trata de mejorar su puntería con el arco y la flecha.

"Ayer pasé una gran noche. Gracias a todos los que la hicisteis tan especial. Me honra dar vida a la versión joven de un personaje tan icónico".

'La casa del dragón' (2022)

Emily Carey en 'La casa del dragón' Cinemanía

En los últimos años, la actriz no ha parado de trabajar y la hemos podido ver en proyectos como la serie Casualty, aunque su gran oportunidad le ha llegado en otra apuesta televisiva, La casa del dragón, en la que da vida a la versión joven de Alicent Hightower.

Se trata de la hija de Otto Hightower (Rhys Ifans), la Mano del Rey, y la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Alicent se crio en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee una gracia cortesana y una aguda perspicacia política. En su versión adulta, la interpreta Olivia Cooke, tan solo 10 años mayor que Carey.

Alicent es una joven astuta que, en tan solo dos episodios, se ha descubierto como una pieza clave y desencadenante en la futura batalla entre los miembros del linaje protagonista. Íntima amiga de Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), se acaba de comprometer con el monarca Viserys Targaryen (Paddy Considine).

Como bien saben los lectores de Fuego y sangre, novela de George R. R. Martin en la que se basa la serie, el primogénito de Viserys y Alicent, Aegon, se enfrentará a su medio hermana Rhaenyra, futura reina, por el Trono de Hierro. Ya os adelantamos que la disputa provocará la guerra civil conocida como Danza de los Dragones, que en las páginas se saldó con muchas bajas y dejó enfrentamientos épicos.

A la espera de ver qué tal se le dan a Carey las disputas dinásticas, os dejamos con estas fotos de la actriz aclimatándose a los Siete Reinos.

"A+R para siempre". En la foto, posa junto a Milly Alcock, la joven princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy de adulta), la primogénita del rey Viserys (Paddy Considine), de pura sangre valyria y una jinete de dragón.

"Tiempo de despertar al dragón".

