Cien años de Estelle Getty, la ‘chica de oro’ más lenguaraz (y más comprometida en la defensa de los derechos LGTBI)

Todo seriéfilo que se precie recordará a la desaparecida Estelle Getty por su personaje de Sophia Petrillo en la comedia Las chicas de oro. Su interpretación de aquella encantadora e impertinente octogenaria de escasa altura no solo dio un nuevo protagonismo a los personajes ancianos en horario de máxima audiencia, sino que también le granjeó el cariño de espectadores de todas las edades.

Lo que quizás muchos no sepan es que la actriz neoyorquina, que este 25 de julio habría cumplido cien años, también era una auténtica mariliendre. "Tengo muchos amigos gais", explicó una vez. "Para cualquiera que piense que ser gay es una elección, quiero dejar constancia de que no podría estar más equivocado. Nadie se levanta una mañana, a los 12, 19 o 30 años, se mira al espejo y dice 'Sí, creo que seré gay'. Igual que nadie decide ser heterosexual".

También aseguró en una entrevista con la revista gay The Advocate que le estaba "tremendamente agradecida a la comunidad gay. Ellos me colocaron donde estoy hoy. Me descubrieron, me apoyaron y han sido muy leales”, y que se sentía "orgullosa de que mi marido [Arthur Gettleman] y mis hijos [Carl and Barry] no sean homófobos".

Por si fuera poco, Getty colaboraba en eventos organizados por activistas LGTBI y participó en más de un acto benéfico para recaudar fondos para la lucha contra el sida, que en esa época atacaba a gais y toxicómanos y estaba muy estigmatizado.

También ayudó a su sobrino Steven Scher, que a los 29 años se encontraba enfermo de sida. Como los padres del joven vivían en Inglaterra y sus amigos ya no podían cuidarlo en Greensboro (Carolina del Norte), la actriz se encargó de trasladarlo en avión a California para ingresarlo en un centro de cuidados paliativos (murió pocos meses después).

Las madres de Estelle Getty

Aquel carácter protector y afectivo de la actriz también se dejaba ver en algunas de las muchas madres a las que encarnó durante su trayectoria artística.

“He interpretado a madres irlandesas, madres judías, madres italianas, madres sureñas, madres en obras de Neil Simon y Arthur Miller y Tennessee Williams. He hecho de madre de todo el mundo menos de Atila, rey de los hunos", apuntó en su autobiografía Getty, que gracias a Las chicas de oro fue nominada siete años seguidos al premio Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia (lo ganó en 1988).

En el mismo libro de memorias, Getty explicó que su interés por la interpretación comenzó cuando de niña su padre la llevó a ver un espectáculo de vodevil, y que de joven probó suerte en la comedia. Aunque durante la mayor parte de su carrera, que transcurrió en teatros comunitarios y pequeños teatros del circuito off neoyorquino, se tuvo que ganar la vida como secretaria.

Estelle Getty en 'Las chicas de oro' Cinemanía

En una entrevista llegó a reconocer que, mientras trabajaba en una empresa llamada Snap-Out Forms, mantuvo en secreto sus ambiciones por miedo a ser despedida.

“El primer día que vine a trabajar tenía una audición y dije '¿Puedo ir a comer a las 10?'. Al día siguiente tenía que ir a otro sitio. Pregunté '¿Puedo tomar mi almuerzo a las 14:30?'. Al día siguiente pregunté si podía almorzar a las 11. El director de la oficina me dijo entonces 'Tienes los hábitos alimenticios más extraños de todas las secretarias que hemos tenido'”.

De secretaria a chica de Hollywood

A finales de los setenta, Getty se presentó un día al actor y escritor Harvey Fierstein. Después de hacerse amiga suya, le preguntó por qué no escribía una obra con una madre que ella pudiera interpretar, y aquello llevó a que, durante cinco años, diera vida a la progenitora de la drag queen protagonista de Widows and Children First.

La obra fue un éxito instantáneo y le valió un pequeño papel en Tootsie (1982) y el personaje de la madre de Cher en la película Máscara (1985). Mientras andaba de gira con su obra teatral por la Costa Oeste, su representante la animó a probar suerte en Hollywood. Getty aceptó el reto, pero dejó claro que solo dedicaría dos meses al asunto.

Estelle Getty en 'Máscara' Cinemanía

Seis semanas después ya había superado una audición para encarnar en Las chicas de oro a una madre que se ve obligada a convivir con su hija divorciada (Bea Arthur, que en realidad le sacaba un año) —y con las dos amigas de esta— en una casa en Miami.

Durante siete años, el público tuvo ocasión de troncharse de risa con las hilarantes diatribas de su personaje y los combates verbales que mantenía con su hija televisiva, Dorothy Zbornak, a la que siempre trataba con una especie de desprecio cariñoso. “Ahora he ganado más dinero en cinco años que en los 50 de mi vida teatral y en una sola noche me ve más gente que en toda mi carrera”, comentó Getty durante una visita a Barcelona.

El fallecimiento de la chica de oro

Pero la actriz apenas pudo disfrutar del éxito tardío que encontró con la serie. A mediados de los noventa, recibió un diagnóstico erróneo de párkinson. Varios años después, los médicos volvieron a confundir el diagnóstico al comunicarle que sufría alzhéimer. Finalmente, Getty descubrió que lo que realmente padecía era demencia de Lewy, un cruel síndrome degenerativo y progresivo del cerebro que presenta síntomas similares a los de las otras dos enfermedades.

Queda como su última aparición cinematográfica la comedia familiar The Million Dollar Kid (2000), dirigida por Neil Mandt. Tras su estreno en cines, Getty reveló que tenía problemas de salud y se retiró de los focos. En julio de 2008 falleció mientras dormía en su casa en Los Ángeles, apenas tres días antes de cumplir 85 años, y fue enterrada en el Hollywood Forever Cemetery.

