Estas son todas las nuevas series de Marvel destinadas a Disney+

Ha sido un año muy problemático para las fianzas normalmente irreductibles de Walt Disney Company, de modo que durante el Investors Day la Casa del Ratón se había fijado como objetivo que sus accionistas mantuvieran la máxima confianza en el futuro del estudio. Es lo que explica el aluvión de anuncios y tráilers que nos ha deparado la noche de este jueves, centrados especialmente en las dos propiedades más lucrativas de Disney: Star Wars y Marvel. De la primera hemos tratado de hacerte un despiece por aquí, y la segunda no le va en absoluto a la zaga, respondiendo a las diez nuevas series galácticas con otra decena de contenidos propios destinados, claro está, a Disney+.

De este modo, y apañándoselas para soslayar que la compañía mantiene su desinterés por volver a la exhibición cinematográfica tradicional, en este encuentro con los accionistas Disney ha dejado ver qué se cuece en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de sus series durante los próximos años. Entregando tráilers de títulos que ya estaban confirmados, dando actualizaciones sobre proyectos de los que se sabía muy poco, y anunciando series de nueva hornada. En la lista que tienes a continuación, eso sí, no está incluida la serie Ojo de halcón, puesto que aunque esta semana salieran las primeras imágenes de su rodaje (con Jeremy Renner y Hailee Steinfeld) no ha formado parte de la maquinaria promocional.

'BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN'

El estreno de la serie llamada a inaugurar el plan de Marvel en Disney+ está muy cerca. Concretamente, este 15 de enero llegará la enigmática Bruja Escarlata y Visión al streaming, y la compañía ha querido celebrarlo con un completo tráiler donde se deja caer la aparición de Monica Rambeau (interpretada por Teyonah Parris y llamada a aparecer también en Ms. Marvel) y se atisban las primeras grietas en ese hogar idílico que ahora regentan Wanda (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany).

'THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER'

El gran aliciente para las series de Marvel llamadas a engrosar el catálogo de Disney+ es el mismo que, por ejemplo, vertebraba The Mandalorian: presupuestos abultados que permitan una producción y unos efectos visuales a la altura de lo visto en cines. The Falcon and the Winter Soldier es la mejor muestra de esto, tal y como ha desvelado en un espectacular tráiler donde Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) tratan de lidiar con el legado de su amigo el Capitán América una vez ha desaparecido y el regresado Barón Zemo (Daniel Brühl) parece tramar algo. Llegará a la plataforma el próximo 19 de marzo.

'LOKI'

Al igual que The Falcon and the Winter Soldier, la trama de Loki se fundamenta en lo ocurrido en Vengadores: Endgame, concretamente a partir del momento en que el antihéroe interpretado por Tom Hiddleston logra escapar de S.H.I.E.L.D. y salta a una dimensión desconocida. En la esperada serie que contará qué le ocurre a continuación, Hiddleston está acompañado de Owen Wilson y lo que parece ser versiones alternativas de los Vengadores, según nos muestra su tráiler. El plan es que Loki se estrene en Disney+ en mayo de 2021.

'MARVEL'S WHAT IF?'

Otra serie de la que ya teníamos noticia, aunque hasta ahora no nos llegara más que unas cuantas imágenes y la confirmación de que Jeffrey Wright, como el Vigilante, sería el introductor de cada una de las historias que prueban a explorar alternativas muy locas dentro de la continuidad de Marvel. En el tráiler de esta serie animada, así, podemos ver en movimiento por fin a un T’Challa convertido en StarLord tras ser secuestrado por Yondu, a una Peggy Carter convertida en Capitana América, y a un Capitán América convertido a su vez en zombi enfrentándose a Bucky Barnes. Se estrenará en verano de 2021 y, dicho esto, empecemos con las auténticas novedades.

'MS. MARVEL'

Iman Vellani fue seleccionada para interpretar a Kamala Khan, alias Ms. Marvel, durante un cásting virtual celebrado en pleno confinamiento. Hemos podido saberlo gracias a un avance donde Kevin Feige, entre otros, nos presentan una serie muy especial, centrada en los problemas como adolescente de Khan y en sus intentos para compatibilizarlos con la actividad superheroica. La Monica Rambeau de Teyonah Parris también andará por aquí, y entre los directores designados para la serie encontramos a Bilall Fallah y Adil El Arbi, artífices del éxito de Bad Boys for Life. Ms. Marvel se estrenaría a finales de 2021.

'SHE-HULK'

Logo de 'She-Hulk'

Pasando ya a las series que aún no tienen ni teaser ni fecha de estreno tanteada, encontramos a aquélla centrada en Jessica Walters, prima del mismo Bruce Banner que interpreta Mark Ruffalo en el MCU… y que de hecho volverá a interpretar en She-Hulk. No es el único regreso, ya que acompañando a Tatiana Maslany como intérprete de Walter también estará Tim Roth, quien fuera Emil Blonsky (alias Abominación) en El increíble Hulk de 2008. La serie estará escrita por Jessica Gao y dirigida por Anu Valia y Kat Coiro (Brooklyn Nine-Nine).

'MOON KNIGHT'

Logo de 'Moon Knight'

A la serie del Caballero Luna le ha pasado un poco lo mismo que a la de Ojo de halcón en el marco de este evento: aunque todos sabemos que está ahí, no ha desempeñado un papel importante entre los anuncios. De hecho, de Moon Knight solo se ha especificado lo vital que será la cultura egipcia en su desarrollo, sin que ni siquiera haya llegado a confirmarse que Oscar Isaac interpretaría al protagonista, como se venía rumoreando en los últimos meses.

'IRON HEART'

Logo de 'Iron Heart'

Empezando con las series de cuya existencia no teníamos ni idea antes de anoche está Iron Heart, que viene protagonizada por Dominique Thorne. Esta actriz vista en El blues de Beale Street interpretará a Riri Williams, científica afroamericana que ha creado una armadura tan poderosa que podría rivalizar con la del mismísimo Tony Stark, y que habrá de convertirse en una nueva superheroína una vez se la ponga.

'SECRET INVASION'

Logo de 'Secret Invasion'

Queriendo resolver el llamativo cliffhanger de Capitana Marvel (y adaptar un famosísimo arco de los cómics), Secret Invasion trae de vuelta a Ben Mendelsohn como Talos, líder de los Skrull, y a Samuel L. Jackson como Nick Fury. La serie retrataría, pues, cómo los Skrull invaden la Tierra haciéndose pasar por todo tipo de personajes célebres (incluyendo algún Vengador que otro), aunque no está clara la fidelidad que guardará al cómic teniendo en cuenta lo narrado en Capitana Marvel. Tampoco está claro, ya puestos, si esta es la serie de Nick Fury de la que ya supimos anteriormente, y que estaría escrita por Kyle Bradstreet.

'ARMOR WARS'

Logo de 'Armor Wars'

Iron Heart no es la única serie que pretende ahondar en el legado de Iron Man luego de la marcha de Robert Downey Jr. del MCU (marcha que a saber si es definitiva). Armor Wars también parte con este objetivo, al estar protagonizada por Don Cheadle en el papel de James Rhodes, AKA Máquina de Guerra y mejor amigo de Iron Man. En esta serie, al parecer, la tecnología de Tony Stark habría caído en malas manos, y ‘Rhodey’ sería el único capaz de impedir la catástrofe derivada.

'I AM GROOT'

Logo de 'I am Groot'

Y finalmente, los Guardianes de la Galaxia no podían quedarse sin serie, así que aquí tenemos una dedicada a Groot. Concretamente a la versión bebé que conocimos en Guardianes de la galaxia Vol. 2, y que en I am Groot será el protagonista de una sucesión de adorables cortometrajes donde, según se dijo en el Investors Day, la criaturita iría encontrándose con todo tipo de personajes extraños. Todo un colofón para esta impactante serie de anuncios, en lo que a nosotros respecta.