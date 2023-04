"Está lleno de mierda": A Brian Cox no le interesa interpretar a Donald Trump

Logan Roy es uno de los personajes más temidos de la televisión, y Brian Cox se lo ha pasado muy bien interpretándolo. Es el patriarca de los Roy, protagonista de Succession y padre aterrador que ha focalizado durante cuatro temporadas la trama de esta aclamada serie, a punto de llegar a su fin. Cox dejará por tanto de encarnar a Roy, y visto lo visto sería muy estimulante verle pronto en algún otro papel similar.

Por ejemplo, ¿Donald Trump? Durante una entrevista con Deadline se ha visto razonable asociar el perfil de Logan (hombre déspota e impulsivo de gran poder mediático) con el del expresidente, que ahora mismo encara un juicio por soborno a la actriz porno Stormy Daniels. En el pasado reciente Brendan Gleeson se ha atrevido a interpretar al controvertido millonario, en The Comey Rule, pero no es algo que a Cox le apetezca demasiado emular. De hecho, no considera a Trump interesante.

“Alguien me dijo, ¿te gustaría alguna vez interpretar a Donald Trump? Y yo dije, bueno, no. Porque creo que el papel de Donald Trump es muy malo. Miro a Donald Trump y pienso: ‘Dios, está tan perdido’”, explica el actor escocés, al que le interesa mucho más el carácter de Logan. “Es un individuo perdido, y está lleno de mierda, y la razón por la que está lleno de mierda es que es un niño del que han abusado. Es realmente un niño maltratado, Donald Trump. Una figura trágica”.

Pese a lo expuesto, Cox cree que interpretar a tipos tan conflictivos es enriquecedor para cualquier actor. “Aunque muchos de estos individuos tan de derechas son repelentes…. desde el punto de vista del actor, irónicamente y cuando te metes en su piel, empiezas a entender de dónde vienen”. Por lo pronto Cox no va a tener tiempo de hacer algo así, sin embargo: hoy se prepara para representar Largo viaje hacia la noche en el West End, y para debutar como director en Glenrothan.

